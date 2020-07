Plataforma que permite recorrer ferias virtuales a través de un avatar personalizado debutará en septiembre

Transformación Digital

Hyperfair permite que los usuarios -a través de un avatar- interactúan dentro del sistema, accedan a conferencias on demand o vía streaming y guarden documentos en un maletín digital.

Recorrer los diversos stands y conversar con otros visitantes como si se tratara de un evento físico. Ese es el objetivo de la plataforma Hyperfair, la que permite recorrer una feria virtual a través de un avatar personalizado y que ya se prepara para su estreno en septiembre con un evento automotriz.

La herramienta está siendo implementada por Virtual Up, spin off de la empresa chilena Truss Up, que se dedica a organizar eventos como ferias físicas y que tras el estallido social decidió incorporar tecnología para llevar su trabajo de producción de eventos al mundo digital y que hoy, en el contexto de pandemia busca ser una solución para la "nueva normalidad".

"Desde el estallido social decidimos incorporar la tecnología que fue desarrolla por una empresa de Silicon Valley hace cerca de cinco años y fue adquirida por nuestro socio comercial. En mayo nosotros comenzamos a comercializarla", señala el gerente general de Truss Up, Leonardo Labarca.

El ejecutivo explica que la plataforma usa tecnología 3D para crear ferias con realidad virtual en tiempo real y está diseñada con un software que se usa para desarrollar juegos online y que permite crear un "ambiente" idéntico al de una feria física. Así, el "espacio" de la plataforma, incluye una zona exterior, una sala de conferencias con 500 stands y 15 pabellones.

"Es similar a Casa Piedra o Centro Parque, tiene una arquitectura virtual clara, con un hall de acceso, pabellones feriales y centros de conferencias. Es la misma para los diversos eventos que se montan en esta infraestructura, porque es un 'centro de convenciones' único, es una infraestructura que no se puede cambiar dependiendo del evento", dice Labarca.

Para que las personas puedan acceder a la feria virtual, previamente deben crearse un avatar que pueden personalizar de acuerdo a sus características físicas y visualizar un video para entender cómo opera la plataforma. Luego, ingresan al evento -a través del computador o celular- y recorrer la feria a través de dos métodos de navegación: ya sea caminando por los diferentes stands de las empresas o yendo directamente al puesto que desean visitar o a la sala de conferencia.

Labarca señala que la plataforma tiene capacidad para que 5.000 personas estén conectadas simultáneamente.

Además, pueden interactuar e iniciar conversaciones con otros avatares. Al hacer clic en el otro personaje se despliegan opciones para recibir la tarjeta de presentación y conversar vía texto o llamada, ya que la plataforma incluye un sistema telefónico, para concretar la comunicación y así acceder a ruedas de negocios virtuales. También los usuarios tienen un "maletín virtual" para almacenar documentos, como las tarjetas de contacto de los expositores, y finalizada la feria, se puede descargar toda la información en el computador del visitante.

"Queremos hacer el equivalente de la experiencia física a una virtual. Los usuarios se registran con sus datos personales, como teléfono y mail, y en el avatar pueden cambiar el color de pelo o piel y el estilo de ropa, por ejemplo. Al ingresar las personas pueden interactuar con cualquier persona, sea visitante o expositor, y hay una opción de llamado de voz interno, si es que el otro usuario acepta la llamada. No hay videollamada porque la idea es que siempre permanezcan como avatares", dice Labarca.

Al visitar la sala de conferencias pueden acceder a links que redirigen a los avatares a charlas on demand o por streaming, "entran al salón y se encuentran con una pantalla al medio y al hacer click se despliegan los vídeos cargados o links al streaming", dice el ejecutivo. Por el lado de los expositores, éstos puedes exhibir sus productos a través de gráficas y videos e insertar links para redirigir a los visitantes a la página web de la empresa.

Labarca cuenta que el debut de la plataforma con eventos locales será en septiembre con una feria automotriz y después será usada para la Feria Redagrícola Latam, evento que tradicionalmente se hace en formato físico y que este año se realizará entre el 20 y 22 de octubre. Hasta la fecha ya tienen otros ocho eventos cerrados con "fechas bloqueadas".

"Hay clientes tradicionales que tomaron la decisión de hacerlo virtual y clientes nuevos están cerrando con nosotros. Los clientes físicos que tenemos están apostando por migrar al nuevo formato, demora cerca de un mes organizar los aspectos técnicos de un evento virtual", dice Labarca.