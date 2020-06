Primera ronda de ruedas de negocio virtuales de ProChile para PYME finaliza con negocios proyectados por US$ 16 millones

Transformación Digital

En septiembre realizarán una rueda con importadores de Asia y países de la Alianza del Pacífico e iniciarán un piloto con un marketplace japonés para que firmas chilenas puedan comercializar sus productos en ese mercado.

El coronavirus, las cuarentenas y el cierre de fronteras, están impulsando la digitalización de varias de las iniciativas de ProChile, entre ellas las giras de negocio a otros países. En este contexto, la semana pasada concluyó la primera versión de las ruedas de negocio virtuales, realizadas por videollamada, cerrando con proyecciones de ventas superiores a los US$ 16 millones.

El director general de ProChile, Jorge O´Ryan, señala que ante las restricciones de vuelos y las fronteras cerradas, "el trabajo con nuestros exportadores debía seguir. Asia y Oceanía son dos mercados estratégicos que comienzan a recuperarse lentamente con buenas proyecciones, razón por la cual los escogimos como nuestro primer destino para hacer negocios a través de esta modalidad virtual".

La directora Internacional de ProChile, Carolina Vásquez, explica que entre el 27 de abril y el 28 de mayo de este año se concretaron 382 reuniones en las que participaron 123 importadores de Asia y Oceanía con 181 exportadores locales, mayoritariamente Pequeñas y Medianas Empresas (PYME), de fruta fresca, congelada, frutos secos y deshidratados, productos del mar, vino, productos gourmet y servicios Fintech y mineros.

Vásquez señala que el rubro con mayor presencia, "por lejos es agroindustria, estamos hablando de un 71% de los empresarios que forman parte de este sector, y de los subsectores de agroindustria están el vino, frutos secos y productos del mar que están con una participación más o menos pareja de un 20%. Luego sigue servicios con un 39%", explica la ejecutiva.

Comenta que, preliminarmente, se proyectan negocios por unos US$ 16.403.950 en el plazo de un año. De este monto, estima que US$ 2.051.000 se podrían concretar en los próximos tres meses y desde el cuarto al sexto mes, espera que se materialicen acuerdos por US$ 5.500.760.

"Se espera que dentro de los primeros tres meses se puedan ver algunos negocios cerrados, en este plazo, se podrían concretar cerca de un 15% de las negociaciones de los 181 exportadores que participaron", explica Vásquez.

Nuevas ruedas virtuales

La primera macro-rueda virtual con Asia y Oceanía está dando paso a iniciativas sectoriales. La semana pasada se realizó la primera rueda para exportadores de carne con importadores China, donde participaron nueve firmas locales y nueve importadores. "La idea es hacerlo más focalizado", dice Vásquez.

En esta línea, durante el segundo semestre realizarán una rueda sectorial para desarrolladores de videojuegos con importadores de Japón, China y Taiwán. En una primera instancia, un grupo de nueve empresas nacionales están seleccionadas para el pitch.

Además, del 1 al 10 de septiembre se llevará a cabo una rueda virtual entre los países miembros de la Alianza del Pacífico y Asia, instancia que buscará apoyar a las pequeñas y medianas empresas exportadoras basándose en el componente de la sostenibilidad.

"Se trabajará con Colombia, México, Perú y Chile para llegar a los mercados asiáticos. La idea es contar con 120 PYME de estos países - 30 de Chile del sector de agro alimento- y 60 importadores de China, Japón, Taiwán, Corea del Sur, Indonesia, Tailandia, Singapur e India", dice Vásquez.

Piloto con marketplace de Japón

En paralelo, buscan conectar a exportadores locales directamente con consumidores de Asia, por ejemplo Japón. Para esto, están trabajando en incorporar a exportadores chilenos a un marketplace -cuyo nombre aún no pueden dar- de ese país. Las Oficinas Regionales realizarán un levantamiento del interés y así determinar el número de exportadores que finalmente se pueden sumar.

"Es una estrategia de B2C, de penetración en canales de comercio online. En Japón vamos a lanzar un piloto y la idea es fomentar el e-commerce trasfronterizo para que Chile exporte directamente, para acceder al consumidor final. En China ya veníamos desarrollando esto con compañías de comercio en línea como Sunning y Tmall", comenta Vásquez.

Añade que la el resto del año buscan que 20 PYME tengan acceso al marketplace.