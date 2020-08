Vinos chilenos se venderán en JD, el tercer e-commerce más grande del mundo

Transformación Digital

El 21 de agosto, ProChile inaugurará el pabellón chileno en la plataforma china. Inicialmente estará enfocado en la industria vitivinícola, pero luego irán sumando otros productos por fases, como licores, miel, snacks, frutas y carnes.

En octubre pasado, ProChile comenzó a implementar una estrategia para promocionar marcas chilenas en plataformas de comercio electrónico en China. Partió con la apertura de un “pabellón chileno” en el e-commerce Tmall y hoy está próxima a inaugurar un segundo pabellón en JD, la plataforma china considerada la tercera mayor empresa de internet a nivel global.

Si bien en JD ya comercializan pequeñas, medianas y grandes empresas locales, es la primera vez que se formará el pabellón con productos específicamente chilenos. La iniciativa debutará el 21 de agosto e inicialmente se enfocará en la industria vitivinícola, para luego abrirse a otros sectores.

Natalia Cortés, directora comercial de ProChile en Beijing.

“Evaluamos que la primera etapa se extenderá hasta fines de este año. Para 2021 comenzarían a ingresar otro tipo de productos, fuera de los vinos (...) Sobre las empresas preferimos hablar en términos de SKUs (código de productos) -cada empresa tiene cerca de 5 skus-, así en los primeros tres meses esperamos tener 80 sku, alcanzando al menos 300 skus al cabo de un año”, señala la directora comercial de ProChile en Beijing, Natalia Cortés.

Actualmente hay 12 marcas chilenas que comercializan sus vinos en JD: Concha y Toro, Santa Rita, Gato, Santa Helena, Almaviva, Los Vascos, Errázuriz, Casa Lapostolle, Viña Maipo, Sol de Chile, Misiones de Rengo y Montes. Una vez que esté operativo el pabellón chileno se promocionarán también por esta vía.

Para los primeros tres meses proyectan ventas por US$ 500.000 y para el primer año, de entre US$ 3 millones y US$ 6 millones.

“Pasada la primera etapa, que debiese durar al menos hasta fin de año, esperamos ampliarnos hacia otros licores y bebestibles chilenos, para luego comenzar con productos más específicos y que tengan una larga vida como la miel, fruit pouches -compotas de fruta- y snacks. Una vez implementadas estas fases pasaremos a la fruta fresca, los productos cárnicos y los productos del mar”, detalla Cortés.

Sobre la decisión de por qué apostaron por JD, la ejecutiva señala que se debe al impacto que tiene este e-commerce en el mercado chino. Registra un marketshare de 24,4% del sector de las plataformas B2C China, con 300 millones de usuarios y ventas netas por US$ 87 mil millones en 2019.

Además, durante el peak de la crisis por coronavirus, el canal online en ese país creció un 400%. “LLegó la pandemia y este tipo de plataformas se hicieron muy populares, lo que reforzó nuestra intención de estar presente con un pabellón chileno”, comenta Cortés.

Chile en China

Este aterrizaje se suma al que ProChile concretó en la plataforma china Tmall en octubre del año pasado, con el primer pabellón de Chile que se inauguró en un e-commerce chino. Actualmente hay 11 empresas locales en la plataforma y hasta fines de julio de 2020, se alcanzaron ventas por US$ 1.775.883.

Al cierre del año, estiman ventas por US$ 4,42 millones y sumar nuevas empresas, hoy tres están en proceso de ingreso y tres en etapa de negociación.

La semana pasada estrenaron un pabellón chileno en la plataforma de comercio electrónico Pinduduo, en donde ya se están vendiendo diferentes marcas de vino, centolla, miel y se sigue trabajando con otros productos locales.

Piloto en Japón

En paralelo, ProChile está proyectando expandir la estrategia de e-commerce a otros países de Asia. Están realizando un piloto con un marketplace en Japón, cuyo nombre aún no pueden revelar.

Esta iniciativa -cuya convocatoria cerró el 7 de agosto- busca sumar 20 empresas chilenas al canal de ventas nipón.

Desde ProChile se señala que hay más de 500 empresas exportando de manera regular al mercado japonés, la mayoría son firmas pequeñas y medianas, pero la presencia como Chile en el e-commerce nipón es limitada. Por lo mismo, el objetivo del proyecto es “posicionar alimentos y bebidas que cuenten con un relato, con una historia, y sobre todo con un valor agregado que nos permita entregar una imagen de Chile diferenciadora, y posicionarnos más allá del commodity”, se afirma desde ProChile.