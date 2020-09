La columna de J. J Jinks: Eric y los gigantes

Bandeja de salida

Eric es ingeniero y entró a trabajar a Webex, compañía especializada en videoconferencias, donde hizo carrera hasta que fue adquirida por Cisco en el año 2007. Si bien alcanzó un puesto gerencial de relevancia, se aburrió de que no le dieran pelota con sus proyectos de hacer las videoconferencias más amigables y dejó la compañía en el año 2011. Decidió emprender y formó una compañía. La compañía es Zoom y esta semana anunció sus resultados del segundo trimestre con cifras que dejaron al mercado marcando ocupado.

El último viaje que hice al extranjero fue por trabajo a comienzos de febrero. Viajamos dos personas a una reunión que duró una hora y media y que, dejando de lado una larga charla protocolar, pudo haber durado bastante menos. Taxis, pasajes de avión, una noche de hotel, restoranes y mucho, mucho tiempo, se reemplazan hoy por una video conferencia de costo marginal cero en el argot de los economistas. Las reuniones por videoconferencia han logrado transformar en puntuales hasta a los más impuntuales, reducir la extensión de las reuniones (hasta el más latero se da cuenta que no puede estar chachareando tres horas seguidas frente a la pantalla) y facilitado enormemente la interacción con personas en otra ciudad u otro país. Seguramente, hemos perdido algo al no poder reunirnos presencialmente, pero al menos yo todavía no me doy cuenta qué.

Eric es ingeniero y entró a trabajar a Webex, compañía especializada en videoconferencias, donde hizo carrera hasta que fue adquirida por Cisco en el año 2007. Si bien alcanzó un puesto gerencial de relevancia en Cisco se aburrió de que no le dieran pelota con sus proyectos internos de hacer las videoconferencias más amigables y compatibles para celulares y dejó la compañía en el año 2011. Decidió emprender pidiendo plata prestada a friends & family y formó una compañía que tenía importantes competidores como el propio Webex y Skype lo que hizo los inicios muy complicados, especialmente para conseguir inversionistas.

Las cosas fueron mejorando paulatinamente y se aceleraron para bien en los últimos tres años logrando la compañía hacer un IPO en Nasdaq en abril del año pasado. Los competidores habían cambiado eso sí, ahora eran Google y Microsoft. Papaya. La compañía es Zoom y esta semana anunció sus resultados del segundo trimestre con cifras que dejaron al mercado marcando ocupado. Crecimiento de ingresos de 355% año contra año y de clientes con más de 10 empleados de 458%, son algunos de los indicadores. Si usted es de los escépticos que piensa que era más que obvio que a Zoom le iba a ir muy bien en esta situación pudo haberlo aprovechado ya que la acción saltó más de 40% al alza con los resultados.

Por tanto, cuando alguien le diga que ya está todo inventado y que es imposible competir con empresas gigantes que pueden prácticamente regalar los servicios cuéntele la historia de Eric. Si su interlocutor se resiste y sigue argumentando, haga como como yo y cuente sólo al final que Eric S. Yuan nació en China y que antes de poder llegar a Estados Unidos le rechazaron ocho veces la visa de inmigración y cuando logró entrar prácticamente no hablaba inglés. Si después de eso su contraparte sigue dando razones, sugiero presionar el botón de arriba a la derecha donde dice “Finalizar la reunión para todos”. Después dice que se le cayó internet y tan amigos como antes.