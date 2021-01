La columna de J.J.Jinks: Eso nunca funcionará

Bandeja de salida

En "Eso nunca funcionará", un libro ideal para las vacaciones (¡las mías parten esta semana!), Marc Randolph uno de los cofundadores de Netflix relata con mucha gracia y detalle los inicios de la compañía. La idea original mirada en perspectiva era bastante loca. Arrendar al público los en ese momento nacientes DVD, sin multas por atraso en la devolución, y todo descansando en la capacidad del correo estadounidense de cumplir a tiempo y en forma con la entrega de las películas en los millones de hogares estadounidenses.

En "Eso nunca funcionará", un libro ideal para las vacaciones (¡las mías parten esta semana!), Marc Randolph uno de los cofundadores de Netflix relata con mucha gracia y detalle los inicios de la compañía. La idea original mirada en perspectiva era bastante loca. Arrendar al público los en ese momento nacientes DVD, sin multas por atraso en la devolución, y todo descansando en la capacidad del correo estadounidense de cumplir a tiempo y en forma con la entrega de las películas en los millones de hogares estadounidenses.

Claramente ese negocio no se podría haber montado en Chile. Los inicios fueron más que complicados y si bien consiguieron cierto éxito comercial, rápidamente se encontraron quemando grandes cantidades de caja. Es parte ya de la mitología del mundo de los negocios la reunión desesperada con Blockbuster ofreciéndole la compañía por 50 millones de dólares. El encuentro fue breve y bastó poco para que los ejecutivos de la entonces líder de la industria de los videos se rieran con la propuesta. El no fue rotundo.

Ha pasado mucha agua bajo el puente, Netflix dio un giro hace alrededor de 10 años hacia el streaming de películas y todo cambió. No inmediatamente eso sí. Uno de los analistas más reputados de la industria recomendó en ese momento a sus clientes vender sus acciones ya que Netflix estaría quebrada (sigue dedicándose a lo mismo hoy en día). La compañía anunció esta semana que superó los 200 millones de suscriptores y que tiene un flujo de caja tal que no requiere endeudarse para la producción de series y películas. La firma vale 250 mil millones de dólares y todos sabemos el destino de Blockbuster. Si bien la competencia crece día a día, Amazon Prime y Disney Plus son formidables rivales, el modelo de negocios funciona tan bien que los consumidores hemos ido acumulando el pago de estos servicios en nuestra tarjeta de crédito más que sustituir unos por otros. El sueño del pibe.

Esta semana el gobierno anunció lo que ha sido el sueño recurrente en estos interminables meses pandémicos: la llegada de las benditas vacunas. Muy en el estilo del Presidente, claramente faltó a la clase de manejo de expectativas, el calendario de vacunación es agresivo y desafiante. Al cabo del primer semestre, de acuerdo a lo señalado por las autoridades, estaríamos prácticamente todos los chilenos vacunados. Si esto termina siendo así, sin duda, el legado de Piñera estará íntimamente ligado al manejo de la pandemia.

Y si bien hubo tropiezos (al igual que en todo el mundo), el eficaz manejo de la infraestructura hospitalaria, la disponibilidad de ventiladores y la gestión exitosa en la obtención de las vacunas terminen dándole una evaluación de la historia mucho más benévola que lo que en un momento pareció un gobierno aplastado por las circunstancias.

Marc Randolph vendió sus acciones en Netflix poco después del IPO, claramente haciendo un muy mal negocio mirado con el beneficio del diario del lunes. En una de esas quienes votaron a este gobierno terminan tardíamente valorando el esfuerzo titánico que se ha hecho en medio de la total adversidad si es que las cosas terminan funcionando, a pesar de que por muchos momentos pareció que nunca funcionarían.