La columna de J.J. Jinks: Verde que te quiero verde

En Notting Hill, los amigos entrañables de William Thacker (Hugh Grant) buscan animarlo en una seguidilla de citas a ciegas después de su rompimiento con Anna Scott (Julia Roberts). Una de esas citas es con Keziah quien luego de rechazar unas zanahorias guisadas que le ofrecen señala que ella es frutariana y los frutarianos creen que los vegetales y frutas tienen sentimientos por lo que no los comen cocinados pues es una crueldad. La escena es muy graciosa, y por supuesto, es una caricatura del vegetarianismo y veganismo, que veinte años atrás cuando se estrenó Notting Hill (que viejos estamos) tenía muy pocos exponentes y defensores.

Las cosas han cambiado mucho en veinte años y el mundo del vegetarianismo crece hoy a tasas aceleradas, especialmente, en las generaciones más jóvenes. Buena parte de los primeros vegetarianos anclaban su posición en el rechazo al maltrato animal en las faenas de producción masiva, pero en la actualidad los argumentos se han ido sofisticando y vienen de distintas vertientes.

Por una parte, hay estudios serios que muestran una dieta vegetariana permite tener una mayor esperanza de vida y una menor probabilidad de contraer cierto tipo de cánceres, pero quizás el efecto más potente en favor de su masificación dentro de la juventud viene dado por los efectos en el cambio climático. La emisión de gas metano por parte de vacas y ovejas contribuye de forma no despreciable al calentamiento global del planeta través del efecto invernadero que produce el metano.

Para nosotros los carnívoros, ya no basta el sarcasmo para discutir con un vegetariano, los argumentos vienen de distintos flancos y hay que reconocer que sus razones pueden ser incómodas, pero en ningún caso malas. Trátelos con respeto frente a la parrilla este domingo.

La mano invisible no descansa y a partir de esta tendencia han surgido compañías como Beyond Meat que producen sustitutos de la carne en base a productos vegetales. La compañía californiana produce actualmente productos que emulan hamburguesas de vacuno, pollo y salchichas de cerdo. Lo interesante es que la compañía no apunta solo al mercado de los vegetarianos y veganos sino que busca competir directamente con los grandes productores de carne bajo el concepto de que si la experiencia en sabor y precio es competitiva por qué no darle una oportunidad a un producto que no daña el medio ambiente. El mercado sin duda cree en su futuro, Beyond Meat está valorizada en más de 9.500 millones de dólares y transa en Nasdaq a más de 20 veces ventas. Ese es el mercado que sale a desafiar la chilena NotCo luego de su impresionante última ronda de financiamiento, donde levantaron 85 millones de dólares para acometer entre otros el mercado norteamericano. La competencia será fiera, pero parece haber espacio para varios.

Cuando en algunos años más se haga el remake de Notting Hill, imposible que iguale la gracia de la original, estoy seguro de que no estará la escena de Keziah la frutariana y, al menos, la bella Anna seguro será vegetariana.