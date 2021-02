Prepárate para tus 15 segundos de fama viral

Bandeja de salida

Los días de teletrabajo han cambiado nuestras vidas. Hoy por un error u omisión, tu cara, tus palabras o las de tu familia pueden salir al mundo y conseguir varios segundos de fama. Aquí, Financial Times muestra cómo enfrentarlo: “Aunque creas que tus reuniones de Zoom son tan aburridas que no puede ocurrir nada interesante en ellas, algún día sucederá”.

La gloria viral podría venir en la "Actualización de la estrategia del tercer trimestre con Simone" -que ella ha reprogramado OTRA VEZ o en "Ponerse al día con las finanzas" (Ahmed, ¿'tenemos' que invitar a Anne?), o incluso en la "Reunión de fideicomisarios de emergencia: remodelación de urinarios".

Las invitaciones de calendario nunca advierten de la fama inminente, por lo que siempre debes estar preparado. Algunas verdades caseras. No aparecerás con un filtro de gato. Eso sería demasiado adorable. Es más probable que su clip muestre su cabeza siendo reemplazada por una gaviota vomitando, que luego es descuartizada por un zorro. Practica diciendo esta línea: "Estoy aquí en vivo. No soy una gaviota vomitando siendo atacada por un zorro".

O tus 15 segundos de fama pueden presentar a tus hijos irrumpiendo en tu oficina en casa. Imagínalos caminando como un pato hacia tu escritorio. Ahora olvida esta imagen, porque estamos hablando de tus hijos, no del profesor Robert E. Kelly. Tu hija te describirá como un "padre terrible", mientras que tu hijo pequeño explicará exactamente cómo ha redecorado el baño de la planta baja.

Ambos comentarios serán audibles para los espectadores desde Londres hasta La Paz. Sentirás la tentación de decir que nunca has visto a estos niños antes, pero ten la seguridad de que esto no se verá bien en Internet.

Mientras te preparas mentalmente para la aclamación algorítmica, te imaginarás a ti mismo en la parte superior azul que tu ex dijo que te hace parecer al menos cinco años más joven. Por desgracia, dados sus hábitos de lavado actuales, usarás la camisa malva que pretendes tener solo para jardinear.

Envía ese espectáculo de terror malva al reciclaje ahora. Esperas que la inmortalidad de Internet te capture en tu mejor momento de autoridad -como cuando impresionaste al tren 18.23 desde Waterloo diciéndole a un extraño que, a menos que hubiera pagado por dos asientos, debería mover su nalga derecha.

En otras palabras, quieres ser Jackie Weaver. De hecho, serás el iPad de Aled, el rudo villano de la infame reunión del consejo. Añadiendo sal a la herida, tus amigos dirán que el encuentro fue "muy tú". No hay nada que puedas hacer al respecto. Harás un comentario ingenioso, pero será cuando tu video sea inestable, por lo que no se incluirá en el breve clip que se reproduce en BBC News at Ten.

Cuando publiques el extracto más completo en tu Instagram, languidecerá con tres me gusta y dos compartidos. Actualiza tu Wi-Fi ahora. Si participas en la cumbre climática de este año en Glasgow, su fama viral ocurrirá en una reunión de seis horas, cuando sientas que tanto Estados Unidos como China finalmente pueden llegar a compromisos si se aplica una presión pública seria.

Tu clip dominará la cobertura de los medios, disipará el impulso internacional y acelerará el fin del mundo. El trabajo de tu vida se arruinará, pero al menos te habrás vuelto viral. Si estás recaudando dinero para la caridad, como el Capitán Tom, la viralidad tendrá inconvenientes. Estos incluyen a los piratas informáticos rusos que detectan tu contraseña de banca por Internet en el reflejo de una imagen detrás tuyo.

Habrá siete pagos a un joyero uzbeko de lujo antes de que Santander congele tu cuenta. Elimina la contraseña bancaria ahora. Su notoriedad es notada por todas las personas que has conocido, incluido el propietario de un bed and breakfast de Cotswolds que te reconoce como la persona que una vez se estrelló contra su invernadero y mató a su amada tortuga.

Hazle un favor a tu reputación y haz las paces antes de llegar a lo grande. Aparte de eso, tu clip viral no cambia nada en tu vida. Tu correo todavía llega tarde, todavía hay que lavar tu ropa y aún hay una espera de seis semanas para un plomero decente. Recuerda: podría haber sido peor: podrías haber estado en silencio.