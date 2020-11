A remate las acciones de Alberto Chang en Open English

Coffee break

Suma y sigue. El ya casi emblemático caso de Alberto Chang, partió en 2016, cuando clientes de Arcano y Onix, sus firmas de inversión de estilo piramidal, lo acusaron de estafa y se determinó que los afectados superaron los mil por más de US$ 100 millones.

Y mientras se sabe que Chang sigue viviendo en la isla mediterránea de Malta, en Chile y Estados Unidos sus acreedores siguen en la búsqueda de su dinero. En Chile, quienes lideran esa quiebra transfonteriza son el liquidador Carlos Parada y el abogado representante de los acreedores Rafael Gómez. Y ya han tenido resultados.

Recientemente, la Corte de Distrito del Sur de Florida emitió una orden aprobando el proceso de "stalking horse" para la venta de las acciones de Open English de propiedad de Chang. Hay que recordar que esta inversión era una de las que destacaba Chang como "su buen ojo" para las apuestas antes de ser exitosas.

Se trata de 105.409 acciones ordinarias y 301.825 acciones preferentes de la exitosa plataforma de aprendizaje de idiomas que aún no está abierta en bolsa. Se estima que podrían valer fácilmente unos US$ 2 millones, sobre todo si esas acciones Onix las compró en US$ 1,6 millones.

De hecho, ya recibieron una oferta de parte de Kaplan Group para comprarlas en US$407 mil.

El liquidador de las quiebras de Chang en Chile, Carlos Parada, junto a la receiver norteamericana -administrador de insolvencia en dicho país- ya están considerando ofertas superiores al mínimo para la venta de las acciones, proceso en el que podrán participar interesados en Chile. La fecha límite para presentar ofertas es el 16 de febrero de 2021, una vez expirada, la Corte llevará a cabo una audiencia para dar aprobación final a la venta.

Un tercio del resultado de la subasta de acciones, se incorporará al proceso en Chile y será repartido entre los acreedores.

Además, durante septiembre, la Corte Civil de Malta accedió a su petición para obtener un "garnishee order" (orden de embargo preventiva). Conforme a ésta, cualquier banco o persona que tenga activos o bienes de Alberto Chang, a cualquier título, tendrá que entregarlos a dicha Corte. "Esperamos prontamente tener noticias de esto, ya que estamos convencidos de que aún existen activos por recuperar para los acreedores en Chile", dice Parada.

En mayo de este año también, recuperaron US$ 500 mil de una cuenta bancaria en Singapur, cuyos dineros ya han sido repatriados.

Dentro de la causa también llamó la atención la SEC de Estados Unidos presentó una moción pidiendo que la Corte emitiera una sentencia final de restitución en contra de Alberto Chang Rajii. Se presentó una contestación limitada, informándole a la Corte que los acreedores chilenos no tienen objeción a que se fije el monto de la restitución, pero que la SEC no puede ejecutar la sentencia contra de Chang mientras el proceso de Capitulo 15 esté en pie.

Además, Chang presentó una contestación a través de su abogada, Sharon Kegerris, en la que pide un periodo de 180 días para hacer "discovery" sobre las recuperaciones que se han realizado en Chile y EE.UU.

Llamativo, sobre todo porque la abogada Kegerris había acusado en 2017 que Chang no le había pagado sus honorarios, por lo que lo dejaría de representar.