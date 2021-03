Alejandra Cox habla de su primera semana a la cabeza de las AFP

Coffee break

"Al primero que le comenté qué opinaba, fue a Sebastián (Edwards)", cuenta Alejandra Cox. Es el viernes 19 de marzo, detrás de ella -por la pantalla de Zoom- se ve la pared de su casa en Los Angeles, California (donde vive desde que tiene 23 años) llena de post it amarillos.

Recuerda que durante el verano, un grupo de personas ligadas a las AFP le hicieron la pregunta: "¿Qué pasa si te ofrecen ser presidenta de las AFP? ¿Podrías?" La pregunta, dice, la pilló de sorpresa y partió a la oficina donde trabaja su marido, en su casa, a comentárselo. "Por supuesto, deberías tomarlo. Y yo también parto contigo", le respondió el también economista y profesor de UCLA. Por lo mismo, cuando la oferta se concretó en marzo, ya tenía el "sí" preparado: sus tres hijos también estaban de acuerdo. El plan es que ella llegue este mes (podría ser hoy domingo, o los próximos días) a Chile y que él lo haga en junio. Vivirán en un departamento que tenían para la renta en el barrio El Golf.

La idea del fichaje partió a finales de enero, cuando Alejandra Cox realizó una presentación en el ESE de la Universidad de los Andes. El detallado informe (Reforma de Pensiones: conociendo una propuesta alternativa) se lo encargó directamente a ella Luis Valdés, CEO presidente de la división internacional de Principal (deja el puesto a fines de este mes). La contraparte de Cox en Chile, con quien pimponeó dudas, fue Pedro Atria, presidente de Cuprum y antecesor de ella en la presidencia de las AFP. Y fue él también quien empujó su nombramiento como sucesora.

En todo caso, cuenta Alejandra Cox, Fernando Larraín, actual gerente general, también fue "muy importante en todo esto". "Él insistió en que fuera una mujer. Fue muy activo en eso, así como en que haya directoras mujeres", enfatiza y cuenta que desde entonces, habla todos los días, a cada rato, con Larraín, quien vive en Washington y está ad portas de dejar ese puesto.

Esta semana terminó de hablar con funcionarios del equipo de trabajadores de AFP, con quienes trabajará; dice que sale de una reunión y entra a otra, y que tiene la agenda semanal copada. Desde que se confirmó el nombramiento, ha recibido "muchas felicitaciones, de todos lados". Entre ellos, está el jefe de asesores del segundo piso de La Moneda, Cristián Larroulet, políticos de distintos sectores, así como el fundador de las AFP, José Piñera, a quien conoce desde la época en que ella estudiaba la Reforma Laboral, en los años '80. "Me mandó mail deseándome mucha suerte", relata.

"Me han llegado mensajes cariñosos. Mensajes de mujeres, de personas que no conozco, y otras que sí. Se alegran de que haya una página nueva, con una cara nueva. Y esto solo me produce alegría. Mi percepción es que los chilenos quieren a las AFP... más de lo que se cree. Por algo les importa tanto quién llegue. Lo que no quieren, es al sistema. En el fondo, están enojados. Es una tragedia", reflexiona la economista, quien agrega que ella, por su trabajo en Chile en 1981, comenzó a cotizar y que tras volver a EEUU dejó de hacerlo. "Sé lo que son las lagunas", agrega la economista, que tiene entre sus objetivos el acercar las AFP a los jóvenes.

En sus primeras apariciones públicas sorprendió con su propuesta de la Pensión Básica Universal (PBU), justo cuando el gobierno negocia el aumento del Pilar Solidario del 60 al 80%. ¿Cómo se financiará? Es la pregunta que varios le han hecho llegar. Esto, pues si hay dudas sobre cómo se concretaría la propuesta de La Moneda, las de un PBU, son superiores.

"Necesariamente, subiendo los impuestos", asegura, Y concluye: "Si estábamos pensando en volver al Aporte Previsional Solidario (APS), cuyo principal problema es que como asegura los ahorros, a su vez los desincentiva, significa que hay conciencia de que por aquí es donde debemos avanzar". ¿Será un proyecto a largo plazo o que ella concretará los 2 ó 3 años que esté en el cargo? "Creo que será parte de la reforma de pensiones. Por lo que podría definirse a corto plazo".