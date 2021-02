El día en que Recoleta decidió gastar $150 millones en Avifavir

Coffee break

El Concejo Municipal de Recoleta discutió en agosto el convenio con la Archifarp para importar 250 mil comprimidos de Avifavir, el medicamento que hoy causa polémica.

Fue el 25 de agosto de 2020. Ese día, el tema estaba en tabla para la sesión extraordinaria del Concejo Municipal de Recoleta. Era el segundo punto de la reunión online, "Aprobación convenio con la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Archifarp), para la adquisición de medicamentos", indica el acta.

Según el documento, solo dos concejales cuestionaron la entrega de esos recursos. La primera en hacerlo fue Alejandra Muñoz (UDI), quien sostuvo que los antecedentes llegaron después de las 23:00 horas, por lo que no pudo analizarlos. Entonces, el alcalde Daniel Jadue (PC) le explicó: "Es una inversión para comprar el Avifavir para ocuparlo en la comuna a partir de dos semanas, en el tratamiento de coronavirus".

El también concejal UDI, Mauricio Smok, se abstuvo. Consultado por DF MAS dijo que prefirió no dar su apoyo, "porque no estoy disponible para levantar la mano en un tema que encuentro de suma importancia y no tengo los antecedentes en mi poder". Además, acusó que "normalmente estas cosas suceden cuando quieren aprobar algo que no está bien estudiado, que no está bien calculado y crea a la larga conflictos y problemas, que es lo que está sucediendo".

La aprobación del convenio se dio de manera unánime con 7 votos a favor y la abstención de Smok: la municipalidad de Recoleta traspasó $ 150 millones a Archifarp para importar 250 mil comprimidos recubiertos de 200 mg de Avifavir, el medicamento ruso que tiene a Jadue en medio de la polémica, luego de que a los cuestionamientos por el medicamento, se sumara la exigencia de Contraloría de entregar los antecedentes de respaldo que fundamentan la adquisición, pago, recepción y distribución de estos productos.

El principio activo del fármaco es el Favipiravir y proviene del Chemical Diversity Research Institute (CDRI JSC) de Moscú, Rusia. En Chile, el Instituto de Salud Pública (ISP) autorizó el 11 de agosto de 2020 su importación directa, y el convenio de colaboración entre la Municipalidad de Recoleta y la Archifarp fue firmado el 14 de septiembre de ese mismo año,

Esta semana el alcalde comenzó la distribución del medicamento para tratar los síntomas de Covid-19 e Izkia Siches, presidenta del Colmed, advirtió sobre su utilización masiva sin contar con mayor información. A eso le siguió un comunicado del ISP donde su director (s) Heriberto García señaló que el uso del fármaco debe ser controlado, solo se puede utilizar de manera clínica en el Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolutividad de Recoleta y que no se vende en farmacias.