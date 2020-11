El duro diagnóstico de emprendedor peruano sobre crisis en su país

Coffee break

Esta semana se produjo la salida del presidente Martín Vizcarra. "La percepción es que el Congreso obstruye y no deja trabajar", dice Emilio Rodríguez Larraín.

Emilio Rodríguez Larraín (40) es un conocido emprendedor peruano. El abogado pertenece a una de las familias empresarias tradicionales de Perú, accionistas de Diario El Comercio -que fundaron sus antepasados hace 181 años- y que entre otras actividades, fueron representantes de Lan Perú (aún tienen un porcentaje de LATAM).

En 2014 armó la Asep (Asociación de Emprendedores del Perú), el símil de la Asech en Chile, proceso en el que Juan Pablo Swett, su entonces presidente, lo asesoró. Hoy, desde Lima, reflexiona sobre el panorama que enfrenta su país tras la salida de su presidente Martín Vizcarra.

"Sin duda, genera una inestabilidad política enorme. La población lo estaba apoyando, tenía aprobación, él peleaba la corrupción precisamente y ahora sale acusado. El Congreso lo destituye por haber recibido sobornos mientras fue gobernador. A PPK lo bancaron por mucho más", indica.

Según señala Rodríguez, pese a que "todo acto de corrupción debe ser reprochado", la población peruana hoy tiene una apreciación negativa del Congreso. "La percepción es que el Congreso obstruye y no deja trabajar. Él, como persona, tenía mucha empatía con la población. Se arremangó durante el coronavirus. La población quería que se mantuviera, y que fuera juzgado después de las elecciones de abril, y después de que dejara el gobierno, el 28 de julio. El pueblo peruano está cansado y una gran parte, indignado. Y si bien, todos los indicios apuntan a que puede haber cometido un acto inmoral, que se juntó con personas para dar favores, Vizcarra no ha tenido un debido proceso. La pequeña línea delgada nos la estamos saltando. El Congreso no debía haber juzgado, no es su responsabilidad", remata.