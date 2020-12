El fondo chileno que apostó por Airbnb dos años antes de su apertura a bolsa

Coffee break

El año pasado hicieron lo mismo con la IPO de Lyft.

Fue, por lejos, el estreno bursatil más exitoso de este año en Wall Street. Airbnb se abrió a bolsa este jueves en Nueva York, y llegó a rozar los US$ 200 por acción. Todo, con la apuesta del mercado a que una vez pasada la pandemia, modelos como los alojamientos de Airbnb serán los grandes ganadores. Este viernes, el papel cerró en US$ 139,25.

Dos años atrás, un fondo chileno apostó por este emprendimiento. Compró 5.770 acciones a un precio promedio de US$65,5. Es decir, consiguieron una rentabilidad por título de 112,6%. Se trata del fondo Pre-IPO Opportunities MVP, que cogestionan la AGF de Nevasa y Buena Vista Capital.

Ellos, se asociaron con la experta en búsqueda de empresas previo a su apertura en bolsa Manhattan Venture Partners (MVP).

El año pasado, algo similar les pasó con Lyft. Entraron en septiembre a US$50 por papel, y abrió en US$78,29.

Lo que viene ahora, explican en Nevasa, es que una vez terminado el look up de Airbnb (período donde no pueden vender la acción) llamarán a una junta de aportantes para permitir que salgan los que quieran, y aumentar el tamaño del fondo para seguir apostando por las pre IPO de este tipo.