El millonario proyecto en Concepción que se enfrenta con Bienes Nacionales

Coffee break

Se trata de la remodelación de la Galería Alessandri, de un grupo de inversionistas locales y Vantrust.

Desde 2011 que la emblemática Galería Alessandri, ubicada en plena Plaza de la Independencia de Concepción, está tratando de ser remodelada. Casi 10 años después, todavía no inicia sus obras y, según dicen los impulsores del proyecto, por las mismas razones que a inicios de la década pasada: burocracia estatal.

La Galería Alessandri tiene 60 años de historia, y en dos pasillos que cruzan una cuadra, se ubican 70 pequeños comerciantes. El edificio, propiedad de Bienes Nacionales, alberga las instalaciones de la Gobernación de Concepción y mira de frente a la Catedral penquista.

En 2011, los inversionistas locales Verónica Gatica y Diego Serrano decidieron replicar un modelo que mezclara pymes, comida local y un edificio de renta en el mismo espacio. Todo, con una inversión de unos US$ 20 millones.

Desde entonces, han vivido un ir y venir de permisos de reparticiones públicas. Como el edificio es estatal, lo que acordaron con el primer gobierno de Sebastián Piñera fueron dos contratos de concesión por 40 años. Uno de los locatarios con Bienes Nacionales, y otro con Food Court, la sociedad que gestiona e invierte y que sumó como inversionistas a Vantrust, quienes pondrán el 75% del capital.

Con tres niveles, 140 departamentos sin estacionamientos y 4.500 metros cuadrados de oficinas, de los cuales 1.500 se entregan al Estado, con un total de 27 mil metros cuadrados construidos, replicará en el segundo y tercer nivel lo que ocurre en el Mercado San Antón en Madrid, con un boulevard gastronómico solo de comida local y pymes de la zona.

El edificio de 22 pisos que esperan levantar albergaría departamentos y oficinas, solo para arriendo, al ser un terreno de propiedad fiscal. Además, la sociedad concesionaria se comprometió a pagar ellos la renta de los locatarios por 15 años.

Hasta ahí, un proyecto que levantaba agrado y criticas por varias razones, entre ellos la altura del edificio y dónde se ubicarían los locatarios y oficinas públicas mientras se construía el proyecto. Aunque los concesionarios habían ofrecido alternativas para ambas situaciones.

La larga espera

Sin embargo, cuenta Verónica Gatica, llevan años enfrentando la burocracia de Bienes Nacionales. En 2011, cuando les dieron el vamos, estuvieron tres años esperando que les aprobaran el Reglamento Interno de las concesiones, y cuando lo obtuvieron, cambió el gobierno.

En el segundo mandato de Michelle Bachelet, las autoridades locales, según resalta Gatica, le dijeron que la remodelación de la Galería Alessandri no era una prioridad. En cambio, instalaron más oficinas de reparticiones públicas, Extranjería y Carabineros en el edificio.

Además, en 2017 les cobraron una boleta de garantía “sin dar ninguna razón”, acusa la inversionista, por lo que acudieron el año pasado a la Corte de Apelaciones y luego a la Suprema para evitar que les vuelvan a cobrar una boleta de garantía.

Entrado el actual gobierno, volvieron a la carga. Todo iba bien con el ministro Felipe Ward cuando era titular de la cartera, dice Gatica, y en agosto de 2019 entregaron la nueva carta Gantt del proyecto, que fijaba en 15 meses el plazo para tener el anteproyecto aprobado. Bienes Nacionales se demoró siete meses en dar el decreto aprobatorio de esa nueva carta Gantt.

Estallido social y coronavirus de por medio, e impedidos de poder entrar a hacer las mediciones correspondientes al recinto, recién en junio del año pasado, lograron presentar el anteproyecto a la Dirección de Obras Municipales de Concepción, y a contar de esa fecha tienen un año para presentar el proyecto final y tener el permiso de construcción.

Sin embargo, se les venció el plazo fijado de 15 meses con Bienes Nacionales y no tenían el proyecto listo para empezar en noviembre de 2020. La caducidad de la concesión surgió como alternativa a fines del año pasado. Esto aún no ocurre y la empresa acudió este viernes a la Contraloría para determinar que el retraso no es culpa de ellos y tampoco causal de término de la concesión.

La negativa de BB.NN.

El Ministerio de Bienes Nacionales fue consultado para este artículo, y emitieron una declaración. Partieron aclarando que el contrato firmado en 2011 contemplaba un período de 10 meses para la obtención de permisos.

“A la fecha, la empresa concesionaria ha solicitado en tres oportunidades la ampliación de plazo para obtener dichos permisos y hasta el día de hoy, no han presentado los permisos municipales, no se han ejecutado ninguna obra ni tampoco se ha iniciado el cobro de la renta concesional”, agregaron.

Además, indicaron que el proyecto original contemplaba la construcción de un subterráneo, la remodelación de los locales comerciales y espacios comunes y la construcción de dos torres de ocho pisos cada una. Y después se enteraron que el proyecto sería de 23 pisos, “provocando dudas y desconcierto en la comunidad penquista”.

Y de forma paralela a esta petición, se ingresó una tercera solicitud de ampliación de plazo, la que fue rechazada por parte del Ministerio “ya que han pasado alrededor de 10 años desde la firma del contrato, tiempo razonable para la obtención de los permisos municipales respecto del permiso originalmente por parte de la empresa Food Court”, recalcó el Ministerio.

“La solicitud de modificación del proyecto original también fue rechazada, entre otros motivos porque es nuestro deber como Ministerio poner en valor y conservar este inmueble, con pleno respeto a las normas urbanísticas que rigen en el centro de la ciudad de Concepción", sigue.

"De esta manera, se reafirma, por parte de este Ministerio, el compromiso y entera disposición en orden al cuidado y correcto uso de los bienes fiscales, sobre todo, en lo que se refiere a la icónica Galería Alessandri, a sus locatarios y a toda la ciudad de Concepción; razón por la cual se están analizando los mecanismos para asegurar la conservación, mejoramiento y la adecuada utilización de dicho inmueble patrimonial”, concluyó la cartera liderada por Julio Isamit.