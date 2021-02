El orgullo de Marcos Hites tras el fichaje de su hijo Benjamín por Ferrari

Coffee break

El piloto de 21 años, que reside en Barcelona, pasará varios días en Chile mientras sigue sus estudios de Ingeniería Comercial.

“Para mí es un orgullo enorme ver a Benjamín crecer dentro de una disciplina que ama desde pequeño. El automovilismo deportivo es sinónimo de Ferrari y que un hijo pueda correr al máximo nivel representando esta marca, es un sueño, no solo para él, sino también para mí cómo padre. Hay que destacar que es el único piloto chileno categorizado FIA para poder correr al máximo nivel de Prototipos y GT, y esto es algo que Benjamín se ganó con mucho sacrificio”, responde Marcos Hites, padre de Benjamín, quien hace un mes fue confirmado para competir en la prestigiosa escudería de origen italiana a bordo de un Ferrari 488 GT3.

- ¿Cuándo comenzaron las conversaciones con Ferrari, y con qué otras estaban en conversaciones?

- Las conversaciones con Ferrari comenzaron a mediados de 2019, ya que Benjamín, por aquel entonces brillaba en el Ferrari Challenge North America, ganando 5 de las últimas carreras terminando como subcampeón. Antes de la final Mundial de Ferrari Challenge, Benjamín probó en Francia Paul Ricard una 488 GT3 del equipo HB, siendo más rápido que el piloto habitual del auto, el campeón de GT Alemán, Luca Ludwig.

Lamentablemente, no se consiguieron los auspicios necesarios para afrontar un proyecto con la marca italiana y Benja recaló en Mercedes Benz AMG para su temporada debut en 2020.

Gracias a la performance demostrada por Benjamín en su primer año (2020), donde se destaca el triunfo en Barcelona y la pole position en las 24 Horas de Spa-Francorchamps Bélgica en su categoría (Silver), varias marcas comenzaron a tocar la puerta y nos ofrecieron un test con ellos. Estas marcas fueron Porsche, Aston Martin y Ferrari. Y por supuesto, también se barajó la posibilidad de continuar con AMG.

- ¿Qué convenció de sumarse a la escudería Ferrari?

- Son muchos los factores a tener en cuenta a la hora de tomar una decisión tan importante. Podría destacar el hecho que, por la forma de manejo de Benjamín, el auto con motor central le sienta muy bien. Esto sumado al interés que atrae para inversores colocar su marca en una Ferrari 488 GT3, en la categoría de GT más importante del mundo, permitió consolidar un proyecto que no solo es muy buenos desde lo deportivo, sino también desde lo económico.

- ¿Benjamín se instalará en qué país para sus entrenamientos?

- Cabe destacar que, de momento, Benjamín es piloto, pero también estudia Ingeniería Comercial en una universidad en Chile que tiene un programa especial para que los deportistas de élite puedan continuar con sus estudios a distancia. La base de Benjamín durante la temporada es Barcelona España pero, al tener un calendario no tan compacto cómo el de 2020, vendrá a Santiago lo más posible para poder rendir exámenes y concurrir a clases presenciales en la Universidad.

- ¿Por cuánto tiempo es el contrato?, ¿se puede saber un monto aproximado de dinero involucrado?

- El contrato es abierto con opción para ambas partes de renovar, o no, para el año siguiente. En cuanto al costo del proyecto, no puedo darte una cifra exacta, no solo porque es un tema que se maneja desde Europa, sino por respeto a los inversores/sponsors que forman parte de este ambicioso plan que busca colocar a Benjamín cómo un referente mundial en el mundo de las carreras de autos de GT.