Juan Carlos Jobet, el biministro que se ganó la confianza del Presidente

Coffee break

El ingeniero comercial, con un trabajo silencioso pero acucioso, logró conquistar al mandatario.

Eran cerca de las 12 de la tarde del viernes 18 de diciembre cuando Juan Carlos Jobet llamó a su madre, la periodista Celia Eluchans. “Voy caminando a La Moneda. Va a haber cambio de gabinete y estoy involucrado. Prende la televisión”, le advirtió. Cuentan de su entorno que a las 8:30 de la mañana el Presidente Sebastián Piñera se contactó por teléfono con el entonces ministro de Energía.

A diferencia de lo que ocurre a diario -llega todos los días a las 8 am a su oficina en Alameda 1449-, esa mañana estaba en su casa. Jobet (45) le contó entonces que tenía una actividad en Puente Alto.

“Asegúrese de estar en La Moneda a las 12”, le señaló entonces Piñera, quien de inmediato le explicó que habría cambio de gabinete, momento en que le ofreció encabezar además, la cartera de Minería que hasta el viernes en la mañana tenía a Baldo Prokuriça como titular.

“Es un honor servir al país y que a uno le encarguen esta tarea, sobre todo, en este momento que enfrenta el país. Soy muy respetuoso de las instituciones y me enorgullece el desafío”, señala el biministro a DF MAS. El trabajo no es menor: entre ambos sectores juntan el 50% de la inversión del país.

No llegar con problemas

Tras la salida de Mario Desbordes de Defensa, Prokuriça quedó a cargo de ese Ministerio y, según cuentan desde el Gobierno, en lugar de buscar un nuevo nombre, Sebastián Piñera optó por fortalecer a Jobet -ingeniero comercial de la UC y MBA de Harvard-, quien es catalogado como “el ministro de confianza del Presidente”. ¿Por qué?

Según explica Roberto Izikson, de Cadem, quien a su vez es cercano al ahora biministro, “debe ser de los pocos que no le lleva problemas al Mandatario, sino que por el contrario, llega con una solución. Eso a Piñera le funciona”.

El ejemplo más claro ocurrió después del 18 de octubre del 2019, cuando hubo un alza de 10% en las cuentas de la luz. “Junto a su equipo diseñó una solución para revertir la subida respetando los contratos existentes con las compañías. Hicieron la matemática, prepararon una minuta y llegó a su oficina. El Presidente le hizo 3 preguntas y, en tres días, se aprobó el proyecto de ley”, señala alguien de su entorno.

Otro agrega: “Conoció la manera de trabajar de Piñera mientras fue jefe de gabinete de Rodrigo Hinzpeter en Interior, durante Piñera 1”. Cosas básicas que aprendió entonces: el trabajo y los papeles deben ser impecables y de calidad, y debe haber rigor absoluto en los detalles. “Si no sabes no digas, sé claro en la comunicación. Y no lleves problemas”, comprendió esos años.

Puso en práctica la lección mienstras fue subsecretario de Vivienda y posteriormente ministro del Trabajo durante la primera administración de Sebastián Piñera. Y en este gobierno, por temas de Energía, ha tenido sólo una bilateral con él. En todo caso, no es raro verlo en su oficina. Es común que le pida 10 minutos para tratar un tema: entonces, se toman un café, le plantea escenarios y su recomendación a ello.

Por todo esto, cuentan desde La Moneda, el Mandatario pensó en él como titular de Interior tras la salida de Andrés Chadwick para el conflicto social. Sin embargo, cuentan quienes conocen el episodio, Jobet le hizo ver al Mandatario que por su ex trabajo en AFP Capital -fue presidente- era mejor optar por otra persona. El elegido fue finalmente Gonzalo Blumel. Y cuando él salió de ese puesto en julio pasado, Jobet estuvo en la lista corta para reemplazarlo -junto al ministro Jaime Bellolio- hasta que se optó por el ex alcalde Rodrigo Delgado.

El historial hace que , aunque esta vez no esperaba el nombramiento, tampoco haya sido del todo sorpresa.

El factor hidrógeno verde

Otro factor que mencionan desde Palacio, es que por varios años y gobiernos vimos al Ministerio de Energía envuelto en polémicas por distintos motivos. Juan Carlos ha logrado dar vuelta eso y encontró en el hidrógeno verde un buen aliado. Ha sabido sacarle partido y hoy el mensaje de esa iniciativa es a todas luces positivo para el país: significa menos contaminación, un camino sustentable y moderno de energía. Y mayor crecimiento".

Además, añade un asesor presidencial, la cartera que encabeza Jobet ha estado lejos de los conflictos y tensiones políticas de los últimos dos años, lo que lo ha beneficiado. "Energía es un actor secundario en cuanto a la contingencia y los motivos de la crisis social actual", esgrimen.

Sinergia entre ministerios

Tras la ceremonia, se le vio conversar junto a su mujer, Luz María Díaz de Valdés, con Piñera y la Primera Dama, Cecilia Morel. Luego, llegó al Ministerio de Energía y le dijo a su equipo: “Esto es un espaldarazo por el buen trabajo de todos”. Almorzó una ensalada en su oficina, celebraron el cumpleaños de su jefe de gabinete Patricio Artiagoitía, y a las 5 pm, fue a Minería a revisar el trabajo que se le viene. En todo caso, él no es un primerizo en esta materia: durante 10 años trabajó en Asset Chile con David Gallagher, periodo en el que revisó negocios de la industria. Además, señalan de su entorno, él ve bastante conexión en ambas carteras: el mayor consumidor de energía en Chile es la minería (un 30% de electricidad).

“Para acelerar la baja de la huella de carbono y el retiro de carbón de las centrales, es clave que las mineras lo hagan”, se le ha escuchado decir estos días. Además, para fomentar la demanda local del hidrógeno verde -su proyecto emblemático- es importante esa industria.

En cuanto al equipo, está pensando qué integraciones hacer. Su núcleo de confianza en la cartera lo componen Artiagoitía, su jefa de comunicaciones, Kareen Linzmayer y el subsecretario de Energía Francisco López. Además es cercano al presidente de EFE Pedro Pablo Errázuriz, con quien armó la consultora Vector 3 tras dejar La Moneda en 2014. Políticamente es afín con el titular de Hacienda, Ignacio Briones; el senador Felipe Kast; el ex presidente de Evópoli, Hernán Larraín y el gerente legal de Quiñenco, Rodrigo Hinzpeter, quien lo llevó a la política en 2010. Es común ver a Jobet en La Moneda conversando con el jefe de asesores del segundo piso, Cristián Larroulet.

Con el Mandatario, en tanto, se relaciona también fuera de Palacio: ha ido varias veces a su casa en Las Condes por distintos fines: desde ver el debate de los candidatos presidenciales estadounidenses hasta conversar sobre el sucesor de Víctor Pérez.