Juan Yarur congela beca AMA para artistas nacionales

La Fundación AMA, que él lidera, decidió enfocarse en nuevos proyectos. "No tenemos ayuda de nadie extra que no seamos nosotros mismos”, cuenta el coleccionista de arte.

No va más. Por ahora. La Fundación AMA, liderada por Juan Yarur decidió “congelar” la Beca AMA, uno de los beneficios más importantes para la comunidad artística nacional. “Nuestros fondos son limitados y queríamos explorar nuevos proyectos. No tenemos ayuda de nadie extra que no seamos nosotros mismos”, cuenta a DF MAS el coleccionista de arte.

Durante más de diez años la fundación promocionó esta beca que fue creciendo con el tiempo. Yarur y la curadora Cecilia Brunson partieron organizando una residencia en Argentina, para luego avanzar al viejo continente. Durante muchos años financiaron estadías artísticas en Gasworks (Londres) y en la galería FLORA ars+natura de Bogotá.

Pero ahora decidieron poner todo en pausa. Eso sí, Yarur enfatiza que la pandemia por Covid-19 no tuvo nada que ver con la decisión.

Estas ayudas han sido para el director de la fundación “una forma de contribuir a la formación de artistas, pero también una manera de visibilizar la producción contemporánea chilena en espacios estratégicos que nos parecen interesantes como plataforma de promoción, visibilización y formación”.

Pero eso no significa el fin de todo. Ahora, dice el coleccionista, habrá un cambio. “Las becas dieron un giro hacia la investigación académica. Desarrollamos un programa de colaboración con el Departamento de Artes de UCLA en Estados Unidos, que consiste en una residencia académica de dos semanas para artistas chilenos y tiene como objetivo construir un ciclo anual de intercambio entre países y comunidades”, cuenta.