Las cartas que Matías Muchnick, Leo Prieto y otros líderes mandaron al futuro

¿Cómo será el planeta en 2031? ¿Dónde estarás? ¿Cómo será Chile? Fueron algunas de las preguntas que un grupo de líderes de opinión de distintos ámbitos -entre ellos Evelyn Matthei, Leo Prieto, Marcelo Cicali, Marcelo Comparini y Matías Muchnick- respondió en el marco de la campaña “Correo Futuro, que invita a participar a toda la ciudadanía realizando proyecciones a través de una carta donde cuentan cómo visualizan el futuro de Chile.

Detrás de esta campaña está el publicista Patricio Del Sante, el mismo que fue reconocido como el Mejor Director Creativo de 2020 por Mktg Best y se enmarca en la décima versión de Congreso del Futuro titulada “Habitar la incertidumbre”.

Se puede participar de tres formas: a través de www.congresofuturo.cl/correofuturo; enviando un correo a correofuturo@congresofuturo.org; o dejando la carta física en cualquier oficina de Correos de Chile a lo largo del país.

Las misivas recibidas serán analizadas con inteligencia artificial para descubrir cuáles son los conceptos y anhelos que más se repiten en los textos y así conocer cómo los chilenos ven el futuro inmediato. La gran apuesta es que en 2031 las cartas serán devueltas a sus dueños con la finalidad de que cada uno pueda comprobar si sus anhelos se cumplieron o no.

Carta Leo Prieto, fundador Odd Industries

Hola Leo, vengo del futuro a decirte que la primera fase de la transición hacia un mundo descentralizado en todo sentido, ha sido un éxito. Estamos logrando revertir la crisis climática y de biodiversidad gracias a que la pandemia gatilló esa gran ola de trabajo distribuido, terminando por digitalizar al tercio de los humanos que aún no lo estaban e iniciar una gran descentralización desde las zonas urbanas hacia las rurales. Esa digitalización vino de la mano de una descentralización de los sistemas financieros y la adopción de criptomonedas como la única forma de pago aceptada, lo que sumado a la eliminación de las fronteras geopolíticas hizo irrelevantes los gobiernos centrales, con las leyes siendo reemplazadas por contratos inteligentes en blockchain y los políticos que no aprendieron a programar ya no existen. Gracias al avance de la inteligencia artificial y a la economía impulsada por la naturaleza estamos cerca de lograr el voto para todos los seres vivos del planeta, por lo que hoy en 2031 el ser vivo más influyente de la Tierra es una lawal (Fitzroya cupressoides) de 3.700 años que vive cerca de Hueicolla — y a la que ninguna institución (humana o no) jamás se atrevería a contradecir.

Carta Matías Muchnik, CEO & Founder NotCo

Si tengo que ponerle nombre a los próximos 10 años, les pondría Concientización. Soy un convencido que cada época que viene, es una reacción creciente a la anterior. Los "despertares" del mundo entero tienen que ver con esto; con el proceso de digestión de un periodo de desconexión, de injusticias, de una sobrevalorización del confort inmediato, de prioridades de vida, de sociedad, de afectos. Venimos de un periodo de hipnotización donde una tecnología nos hizo creer que las cosas no importantes eran una necesidad, y que lo importante, no lo era tanto.

2021-2031 serán los años de la transición de esta balanza, y el COVID es el catalizador acelerado de una curva exponencial de concientización. Decir que la pandemia fue algo positivo para la humanidad, sería injusto con miles de millones de personas que vemos sufriendo pérdidas, no solo de seres queridos, sino que de partes importantes de nuestras vidas, de nuestra salud mental, de una acumulación sin precedentes de ansiedad y de pérdidas de libertad. Lo que es seguro, es que quedará como una cicatriz que aceleró todo: por la pandemia, estaremos viviendo en 2031 lo que sin pandemia hubiese sido nuestro 2050.

Ahora, tengamos claro que somos una especie difícil de predecir, ya que somos seres que nos permitimos operar sobre la negación y constante disociación, así que tengamos cuidado de perder esta fuerza mental con que venimos. No bajemos los brazos, no tapemos el sol con el dedo, no solo visionemos: ejecutemos. Es así como le entregaremos un mejor mundo a nuestros pequeños y evolucionaremos como especie.