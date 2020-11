Las llamadas que recibió Walmart de los proveedores que no se sumaron a la demanda

Coffee break

Altos ejecutivos de Unilever, Procter & Gamble (P&G) y Agrosuper se comunicaron con gerentes de la supermercadista.

Al menos cuatro llamadas recibió entre el miércoles y jueves la plana mayor de Walmart en Chile, de grandes proveedores que les querían avisar que se habían descolgado o decidido no sumarse a la demanda que la Asociación gremial de industrias proveedoras (Agip) interpuso contra la supermercadista por abuso de posición de dominante.

Las llamadas las realizaron altos ejecutivos de Unilever, Procter & Gamble (P&G) y Agrosuper el mismo miércoles por la tarde, luego de hacerse público el ingreso de la demanda al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.

En todo caso, las llamadas de los ejecutivos fueron con matices. Las dos multinacionales no se habrían opuesto a la demanda, sino que tomaron una posición neutral al respecto y aclararon que es la Agip la que demanda y no las empresas en particular. Más que mal, son proveedores de Walmart en todo el mundo, por lo que prefirieron no enemistarse.

En el caso de Agrosuper, el rechazo a la demanda habría sido más explícito.

Y aunque no es parte del gremio, altos ejecutivos de AB Invest, también llamaron a Walmart para aclarar que ellos no estaban de acuerdo con la demanda en ninguno de sus puntos y que su relación seguía tan buena como siempre.

En la demanda, donde se pide una multa de $9 mil millones, se acusa que Walmart “ha explotado de manera abusiva su posición dominante en el mercado del aprovisionamiento supermercadista, al imponer a sus proveedores la contratación de determinados servicios y establecer, además, valores arbitrarios asociados a los mismos”.

El ex subfiscal económico, Mario Ybar, defenderá a la Agip.

La disputa, en todo caso, habría partido hace más de un año, cuando se inauguró el gigantesco centro de distribución El Peñon. Los proveedores acusan que Walmart los obliga a hacerse cargo de costos al llevar todo a un lugar centralizado y luego repartirlo a las tiendas.

Fuentes de Walmart dicen que la demanda los tomó por sorpresa, mientras que por el lado de Agip sostienen que hace varios meses que vienen demandando una solución, sin ser oídos.

Así las cosas, ahora será Nicole Nehme por Walmart, y Mario Ybar por la Agip quienes se enfrentarán en el tribunal.