Las millonarias pérdidas en Pucón que gatillaron el recurso de protección

$ 1.200 millones en pérdidas diarias. Ese es el monto que más de 20 organizaciones de Pucón y Villarrica -hoteles, restaurantes, ferias artesanales y servidores turísticos- cifran producto de la crisis sanitaria. La nula actividad económica y los contagios por Covid-19 motivaron la presentación de un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Temuco durante el pasado viernes.

“Los comerciantes, trabajadores y residentes, y sobre todo la autoridad comunal han agotado todas las instancias para evitar la propagación del virus, sin embargo, el Estado, en especial el Ministerio de Salud, en la etapa previa y durante la época estival, nos ha dejado en la más completa indefensión haciendo oídos sordos a los llamados de la autoridad”, se lee del documento.

Jessica Fernández, vocera de los gremios de la zona, cuenta a DF MAS que “ni siquiera nos han contestado el protocolo que les presentamos el año pasado. Desde nuestro punto de vista es completa desidia y falta de acción”.

Christian Águila, abogado que presentó el recurso de protección, agrega: “Nosotros no solicitamos un cambio de fase, sino que denunciamos el abandono del Minsal de no tomar las medidas preventivas. Con eso se ha vulnerado el derecho a la vida, integridad física y psíquica. También se ha pasado a llevar el derecho a ejercer una actividad económica y obviamente el ejercicio de libre tránsito. Le pedimos a la Corte de Apelaciones de Temuco que se establezcan verdaderos cordones sanitarios para no volver a caer en esta cuarentena”.