Los datos del segundo retiro del 10% de las AFP

Coffee break

La Superintendencia de Pensiones hizo un catastro de los datos de este último retiro. A casi dos meses desde que entro en vigencia la ley son más de 2 millones los chilenos que se quedaron sin dinero en sus fondos.

El segundo retiro del 10% está próximo a cumplir dos meses. Según la Superintendencia de Pensiones, hasta el 29 de enero, 7.149.944 de chilenos han solicitado en ambas instancias el dinero que habían resguardado para su jubilación. Además, se informa que 2.881.167 de afiliados han quedado con un saldo de $0.



Respecto a los fondos, el C -el segundo con más afiliados, después del B- ha sido el más demandado en términos monetarios, con solicitudes que alcanzan los US$ 4.920 millones, aunque hasta ahora solo se han pagado US$ 4.379 millones. El que ha tenido la menor cantidad de dinero solicitado es el fondo A, con US$ 1.798 millones. De momento, el pago alcanza los US$ 1.683.