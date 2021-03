Los desiguales premios a los campeones de la Libertadores masculina y femenina

Coffee break

La Conmebol le otorgó US$ 22,5 millones a Palmeiras por ganar la Copa Libertadores. En la versión femenina de este torneo, el equipo triunfador -América de Cali o Ferroviária- recibirá US$ 85 mil.

La Copa Libertadores femenina finaliza hoy, cuando desde las 17 horas se definan los primeros cuatro lugares. Por el título se enfrentarán el América de Cali y Ferroviária de Brasil. Por el tercer y cuarto puesto, la Universidad de Chile buscará ante Corinthians la medalla de bronce y alcanzar el último premio económico que otorga la Conmebol.

Sin embargo, este campeonato -que se jugó en una burbuja sanitaria en Buenos Aires- presenta premios económicos muy diferentes a los que se entregaron en la versión masculina de esta misma temporada.

Por ejemplo, Palmeiras -campeón de la versión masculina- obtuvo un botín de US$ 15 millones por ganar la final de la Copa, además de los US$ 7 millones que generaron en las fases previas, lo que finalmente se tradujo en un ingreso de US$ 22,5 millones solo por premios.

Santos, el equipo perdedor de esa final, no se fue con las manos vacías y consiguió US$ 6 millones por llegar hasta ahí.

En el caso de la Libertadores Femenina solo se reparten US$ 155 mil en premios para los tres mejores equipos. El plantel que resulte ganador y a la postre se convierta en el campeón, se llevará US$ 85 mil; el segundo lugar, US$ 50 mil; y el tercero, US$ 20 mil. Esto no equivale ni al 1% de lo que se destinó para la competición de los hombres.

Otra forma de poner en contexto estas cifras, es que el plantel masculino de la Universidad de Chile por solo clasificar a la primera fase de la Copa Libertadores 2021, donde disputó dos partidos y resultó eliminado, obtuvo US$ 500 mil, más del doble de todo lo que se destinó para las tres mejores participaciones femeninas en este certamen. Todo esto demuestra que pese a los avances que han existido en el fútbol femenino, la cancha aún sigue muy dispareja.