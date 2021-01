Los planes de Jaime Iglesis tras su salida de Cin5o

Coffee break

A fines de septiembre Jaime Iglesis dejó su cargo como gerente general de Cin5o uno de los dos brazos inmobiliarios de Petra el family office de Gabriela Luksic (el otro es Puerto Arquitectura) donde trabajó dos años. ¿La razón?

A fines de septiembre Jaime Iglesis dejó su cargo como gerente general de Cin5o uno de los dos brazos inmobiliarios de Petra, el family office de Gabriela Luksic (el otro es Puerto Arquitectura) donde trabajó dos años.

¿La razón? La pandemia frenó los proyectos del banco de terrenoz -adquisición de grandes paños de tierra- y desarrollo inmobiliario que tenía Cin5o en Macul, Nuñoa y Providencia asociado con las inmobiliarias Ebco, Siena y Lo Campino para destinar esos recursos a las iniciativas que Puerto Arquitectura estaba desarrollando en Zapallar y Cachagua, como Casa Pueblo.

El business plan que encabezaba el ex Patagonland contemplaba una inversión de US $100 millones a 10 años plazo. Ante eso, Iglesis decidió independizarse y mientras espera que le lleguen en abril los US $3,5 millones de la venta de su porcentaje de Patagonland ha estado asesorado por la consultora internacional Hogan Assessments para materializar dos proyectos: una nueva compañía de servicios financieros e inmobiliarios (el nombre aún no lo define) con la asesoría del presidente de la inmobiliaria Siena, Alejandro Marinovic y la Fundación Ana -en honor a su hija- que busca a través de un sitio e-commerce de emprendedores recaudar plata para ayudar a las instituciones dedicadas a la discapacidad para revertir el escaso acceso a terapias de rehabilitación.