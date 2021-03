Miguel Piñera prepara programa y biografía: “Extraño la noche”

Coffee break

El cantante y hermano menor del mandatario está preparando un programa que se transmitirá por streaming y donde entrevistará a varias personas del mundo del espectáculo, sin censura.

Las conversaciones se grabarán en el jardín de su casa, con todas las precauciones necesarias y cuando la situación sanitaria lo permita, por lo cual aún no tiene fecha de estreno, afirma Miguel Piñera.

¿Cómo ha vivido el rey de la noche este año con toque de queda? “La verdad es que me he cuidado. En mi casa tengo un estudio de grabación para componer y cantar. He aprovechado el tiempo en mí, pero extraño la noche. Soy un hombre bohemio, lo mío es animar en los boliches y compartir con mi gente. Me hace falta el cariño de piel, el abrazo fraterno, los besos, las selfies y la buena onda en la calle”.

Además, Rubén Olivos, su amigo y productor musical hace más de 30 años, está trabajando en una biografía donde repasará la vida y trayectoria artística del “Negro” desde sus inicios hasta hoy, y cuyo adelanto se puede revisar en www.frecords.cl