Pelea entre Cardoen e inventor de Cápsula Fénix llega a la Suprema

El 22 de octubre, la Corte de Apelaciones falló a favor del empresario colchaguino: estimó que la exhibición es una réplica de la que sirvió en el rescate de los 33.

Hasta la Corte Suprema llegó este viernes 11 de diciembre la pelea entre la Fundación Cardoen y el ingeniero Jorge Reveco por la exhibición de una réplica de la famosa Cápsula Fénix, en el museo de Colchagua, ubicado en Santa Cruz.

Ello, luego de que el 22 de octubre pasado, la Corte de Apelaciones de Santiago fallara a favor de Cardoen, descartando una supuesta infracción a la Ley de Propiedad Intelectual, ya que Reveco es el inventor del dispositivo que fue construido por Asmar y que tuvo un rol protagónico en el rescate de los 33 mineros de Copiapó en 2010.

Reveco, interpuso hace dos años la demanda contra Cardoen alegando que la Fundación habría usado sin pago ni permiso la patente de la Cápsula Fénix en la réplica que exhibe en el Museo Colchagua.

Pero la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago determinó que la cápsula que posee Cardoen es un prototipo y no la patentada por Reveco ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi). Además, el tribunal determinó que la Fundación Cardoen no usó ilegalmente la propiedad intelectual ajena, ni que tampoco se pudo demostrar “malicia” de su parte al exhibir la cápsula en el museo, ya que éste no tiene fines comerciales, sino culturales.

Este viernes, Gonzalo Páez, abogado de Reveco ingresó un recurso de casación en contra de la sentencia del 22 de octubre impugnándola por “los errores de derecho” expuestos en el fallo. Solicita además que sea revocada.

En octubre de 2011, los ex ministros de Minería, Hernán de Solminihac, y Laurence Golborne, encabezaron la apertura de un pabellón en el Museo de Colchagua, que recrea la liberación de los 33 mineros de la mina San José.

La muestra, de 500 metros cuadrados y denominada “El gran rescate”, incluía un túnel con muros de la mina y el refugio donde los trabajadores esperaron 17 días incomunicados, antes del primer contacto con el exterior. Además exhibía un modelo de la cápsula Fénix.