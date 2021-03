¿Por qué los chilenos le escribieron a Roger Waters?

En Twitter, la muralla que protege la base de la estatua donde estaba el General Baquedano lleva solo un nombre: “The Wall”. Esto, después del tuit que Gonzalo Bacigalupe —candidato a la convención constitucional— le mandó a Roger Waters, ex bajista y vocalista de Pink Floyd. En él, el salubrista explicó la situación de la plaza y criticó al gobierno de Sebastián Piñera.

Y el nombre de Roger Waters inundó la red social. Decenas de cuentas le mandaron mensajes al músico. El usuario @pdvn posteó: “Estimado @RogerWaters, soy fan de Colo Colo. Tuvimos un muy mal desempeño en el último torneo. Ojalá lo hagamos mejor en el próximo”.

Dear @rogerwaters, I am a Colo Colo fan. We had a very poor performance in the last tournament. Hopefully we will do it better in the next one.