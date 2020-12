Coffee break

Esta semana comenzó el proceso de vacunación realizado por la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca, a través de la Universidad de Chile, que busca inocular a unos tres mil voluntarios en nuestro país.

Hasta el momento se han inscrito cerca de 500 personas para probar la vacuna de AstraZeneca para combatir el Covid-19. Una de ellas es el ilustrador Alberto Montt (47), quien el miércoles publicó en su cuenta de Instagram una fotografía de la vacunación.

Cuenta que el procedimiento dura cerca de dos horas durante las cuales se realizan diversos exámenes y se recopilan antecedentes del paciente. A Montt se le administró su primera dosis en el Hospital Calvo Mackenna y en un mes más debe volver al recinto médico para obtener la segunda parte.

El dibujante comenta que la primera noche sintió dolor de cabeza: “Asumo que pudo ser efecto de la vacuna o del cerebro. Considerando que un tercio de las pruebas aplicadas son placebo, perfectamente puede tratarse de sugestión”.

Alejandra Burgos (45), gerente comercial de Red Megacentro, es otra de las voluntarias y este viernes recibió la vacuna en el Campus Norte de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. “Cuando empezó la pandemia, me obsesioné y quise saber todo sobre el virus. Una vez que comenzó el tema de las vacunas, decidí participar del estudio para poder contribuir de alguna manera. Me ofrecí de hámster por mail y se contactaron inmediatamente conmigo”, cuenta.

Antes de vacunarla, le hicieron una completa revisión médica e incluso le aplicaron un test de embarazo. Además le pidieron instalar en su teléfono la app StudyHub (IQVIA), donde tiene que ir ingresando cualquier síntoma o efecto secundario.

Además le dieron un número telefónico con atención 24 horas en caso de urgencia. Inicialmente el seguimiento dura dos años, durante los cuales podría tener que acudir hasta siete veces a realizarse chequeos médicos.

Si en ese plazo apareciera otra vacuna contra el covid-19, ella tendría que elevar solicitud a empresa farmacéutica AstraZeneca para enterarse si forma parte del grupo que recibió placebo, de manera de evaluar otra posible vacunación.

Transcurridas algunas horas desde la vacuna, Burgos dice no presentar ningún efecto particular y asegura que no se les solicitó ninguna cláusula de confidencialidad. Otro que recibirá la vacuna la próxima semana es Pablo Larraín, socio del banco de inversión Landmark–Alantra.