¿Qué pasa con las vacunas de Johnson & Johnson?

A pesar de un posible atraso, desde el gobierno aseguran que se cumplirá el plan de vacunación del primer semestre.

No han sido días fáciles para Johnson & Johnson. A pesar de recibir la aprobación de la FDA, el porcentaje de efectividad de la vacuna (72%) ha causado lo que en EE.UU. se conoce como “alarmismo de vacunas”: una cantidad importante de personas no confía en el medicamento.

Pero lo que ocurre en Chile también es complejo. El canciller Andrés Allamand a mitad de semana mencionó que existía la posibilidad de que las 4 millones de vacunas de Janssen no llegaran al país. Esto abrió especulaciones que luego fueron desmentidas por el mismo ministro y por el titular de Salud, Enrique Paris. A pesar del impasse, desde el gobierno se dice que ya tienen asegurado el plan de vacunación para el primer semestre. “De eso no hay dudas, no van a faltar las dosis”, dice alguien cercano a la cartera de Relaciones Exteriores.

Además, está la arista del Instituto de Salud Pública (IPS). Todavía no se ingresa ninguna petición. “Primero, J&J debe hacer la solicitud formal. Posteriormente, al igual que los procesos anteriores, en tres semanas se realiza la evaluación y se cita a comité de expertos externos e internos del ISP”, cuenta a DF MAS el director de la institución, Heriberto García.

En círculos conocedores de la negociación se dice que ambas partes están cerca de llegar a un acuerdo, pero que hasta que no se firme un documento no se ingresará la solicitud al ISP. Sin embargo, detalles y fechas específicas no se conocen. “Es algo totalmente confidencial”, cuentan.

Pero ¿cuál es la razón del retraso de las vacunas en Chile? Desde que llegó Joe Biden a la Casa Blanca, ordenó que su país fuera la prioridad. Es por eso que la mayoría de las dosis del laboratorio están destinadas a Estados Unidos. El resto de los clientes (Reino Unido, Unión Europea, Covax y más) deberán esperar.