¿Quiénes están detrás de la docuserie del Chino Ríos?

Saldrá por Amazon y cuenta con la aprobación del ex número del mundo, Marcelo Ríos. A cargo de la dirección está Alejandro Fernández Almendras, quien trabajó en Mi Amigo Alexis.

One in a Million es el nombre del documental de cuatro capítulos que se estrenará en Amazon sobre la vida de Marcelo "Chino" Ríos. La serie de no ficción además de estar autorizada por la ex raqueta número uno del mundo, tiene al tenista participando activamente en ella a través del relato de episodios inéditos de su vida. Sus ex rivales, familiares y antiguos entrenadores también aparecerán relatando historias desconocidas.

Blackstar, ex Alto Andes Films -quien tiene de socios al periodista y cineasta Jaime Villarreal y al periodista Humberto Sichel- está a cargo de la producción ejecutiva. Ellos, además están rodando Peace Peace Now Now, una serie de historias de mujeres que desafiaron un conflicto armado en cinco países junto a Daniela Vega, Shirley Manson, Yalitza Aparicio y Ester Expósito.

El guion de One in a Million lo está trabajando el periodista Rodrigo Fluxá, ganador de varios premios por sus reportajes en Sábado, autor del libro de Zamudio y guionista de la serie El Presidente. Y en la dirección está Alejandro Fernández Almendras -conocido como AFA-, quien estuvo a la cabeza de la película Mi amigo Alexis.

La semana pasada comenzaron las grabaciones en Chile y Estados Unidos y, si el calendario avanza de acuerdo a lo estipulado, el documental estará en el streaming en noviembre.