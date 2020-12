Coffee break

El abogado lo guiará en la "autodenuncia" que anunció el Mandatario.

La decisión se tomó el sábado en la tarde. Ese día, asesores de Presidencia se contactaron con el abogado Samuel Donoso para conocer su opinión frente a la polémica que se desencadenó luego de la caminata -y selfies- sin mascarilla del Presidente Sebastián Piñera el fin de semana pasado por la playa de Cachagua.

Tras conversar con su entorno, el Mandatario tomó la decisión de autodenunciarse y le encargó al penalista -quien lo asesora en otros casos, entre ellos los juicios del 18-O-, encabezar esta tarea. “Se pusieron los antecedentes en manos de la justicia, para que sean las autoridades correspondientes quienes determinen si hubo falta o no”, dicen del entorno del Presidente.

“Ayer salí a caminar por la playa, lo que no hacía desde el año pasado. La caminata fue bastante solitaria hasta que algunas personas me reconocieron y me pidieron sacarse una foto”, reconoció.

“Sin duda debí haberme puesto la mascarilla, pero por la rapidez con que ocurrieron los hechos no lo hice y fue un error que lamento y me disculpo”, publicó el Presidente en sus redes sociales al día siguiente de las fotografías.