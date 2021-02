Un año en blanco y negro: las cifras económicas de Colo-Colo en el 2020

Coffee break

Los albos zafaron del descenso y así evitaron una catástrofe deportiva y económica. Sin embargo, deberán prepararse para un 2021 que se avecina bastante difícil para la billetera de ByN, sin competencias internacionales y sin público en los estadios.

El miércoles, Colo Colo superó a Universidad de Concepción y aseguró un año de permanencia en la Primera División del fútbol chileno. De todas formas, el 2020 será imborrable para los albos y no por los éxitos, sino por los malos resultados dentro del rectángulo de pasto, que se traspasaron hasta los escritorios de Blanco y Negro SA.

Los pasivos del equipo "popular" durante el 2020 fueron varios. En los primeros meses debieron pagarle al director técnico Mario Salas una indemnización de US$ 600 mil. Luego, la pandemia obligó a que los partidos se jugaran sin hinchas, lo que generó una muy baja recaudación por venta de entradas, ya que solo jugó cuatro partidos como local con espectadores.

En el directorio esperaban que existiera una recuperación en este ítem, dado que se arrastraban números negativos de la temporada anterior (2019) cuando obtuvieron ingresos por $ 3.070 millones, un 40% menos que 2018, describe la memoria anual de 2019.

Este año su participación en Copa Libertadores, donde no superó la fase de grupos, le aportó US$ 3 millones. Pero esa cifra no se podrá repetir este año, dado que no clasificaron a ningún torneo internacional. Los sueldos fueron otro dolor de cabeza para la administración.

La plantilla fue la más cara del torneo y eso no se demostró en la cancha. Los jugadores con los sueldos más altos no rindieron, incluso algunos prácticamente no jugaron. Un ejemplo fue el delantero argentino Nicolás Blandi, por el que desembolsaron US$ 1,1 millones en su fichaje y $ 77 millones mensuales en su sueldo, el más alto del balompié nacional. El trasandino anotó dos goles en 18 partidos.

Desde las arcas colocolinas cada mes se facturaban US$ 850 mil, en el sueldo de los jugadores y cuerpo técnico, lo que en plena pandemia no fue posible de soportar para el club, que en una maniobra inédita decidió que sus futbolistas se refugiaran en el Seguro de Cesantía, un problema económico que generó un quiebre entre la gerencia y el plantel.

24 horas después de conseguir la permanencia, Esteban Paredes, Matías Fernández, Carlos Carmona, Julio Barroso, entre otros, fueron avisados de que no les renovarían sus contratos. "Por fín se limpió el camarín, pero poco se logrará si continua esta directiva", fue lo que comentó un exdirector, según cercanos. El 2 de marzo se definirá si Aníbal Mosa continúa a la cabeza del directorio.

En 2019 el patrimonio de Colo Colo alcanzó los $ 20,3 mil millones, mientras que en septiembre del año pasado era de $ 18,7 mil millones. De momento, los principales ingresos para el 2021 vendrán desde los derechos televisivos y sus auspiciadores. Hasta septiembre de 2020, según su informe financiero trimestral, en este ítem se recopilaron $ 9,4 mil millones.

Posterior a ese informe, en diciembre, Colo Colo amarró con Pilsen del Sur, el principal patrocinador de su camiseta, un contrato por dos años que significará US$ 2 millones anuales. A eso se suma el contrato con la marca deportiva Adidas, por la cual recibirán US$ 4 millones al año; un bálsamo después de un 2020 de pérdidas económicas, pero al menos no de la categoría.