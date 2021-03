Verena Horst, la gerenta que selló la negociación colectiva de TVN

Coffee break

En mayo del 2020 Verena Horst asumió como gerenta de gestión del canal estatal, y esta semana lideró la mesa negociadora con los tres sindicatos de TVN. El acuerdo, uno de los hitos más complejos desde su llegada, se selló el viernes 19.

Fue un headhunter quien la fichó. La llamó a fines del 2019 para pedir referencias sobre un profesional que trabajó con ella en Cencosud, y tras escucharla hablar del rol que las empresas debían tener en la crisis social, al día siguiente la tanteó para un puesto: gerente de Gestión de TVN.

Concidía que Verena Horst von Thadden estaba en un proceso de búsqueda de nuevos desafíos tras haber salido del retailer donde estuvo 10 años. Se juntó con Francisco Guijón, director ejecutivo de Bellavista 0990, con Anita Holuigue, presidenta del directorio, y en mayo de 2020 se instaló en TVN.

Quienes la conocen cuentan que antes de asumir, hubo quienes le advirtieron que el área “Personas” (que abarca su gerencia) era complicada, porque implicaba negociaciones permanentes con trabajadores, con desenlaces que podían ser frustrantes para ambas partes. Ese aspecto de su rol, sin embargo, es algo que a ella le ha entusiasmado.

“Más allá de los números y las finanzas, que es su expertise, ella se propuso hacer el canal más humano, que el equipo se entienda, que las áreas se unifiquen y haya sinergias”, relata una persona de TVN. Por lo mismo, y aunque la tarea que le encomendó Guijón fue que “cada peso sea rentable”, desde que llegó a la estación pública la ingeniera comercial de la UC se propuso además “ponerle cara a los nombres que estaban en sus Excel”.

Suele visitar los sets, revisa la programación de pantalla -algo que a ella le gusta porque desde niña se autodefine como “tevita”-, y conversa con el equipo. No se queda a los estelares, pero por ejemplo, con la llegada de Constanza Santa María al canal hace tres semanas, sí fue a ver ensayos de Estado Nacional.

En el tercer trimestre de 2020 las pérdidas llegaron a los $4 mil 200 millones, mientras que las utilidades $260 millones (primera vez que tienen cifras azules desde 2014). Aunque en este tiempo nada ha sido fácil y su tarea se ha duplicado -desde diciembre es además gerenta de Finanzas-, esta semana ha sido una de las más desafiantes: logró sellar la negociación colectiva -que comenzó en enero- con los tres sindicatos, que agrupan a 530 de los 642 trabajadores del canal.

“Ella llegó justo cuatro días antes del reajuste de 2019 (desde 2018 a la fecha se ha desvinculado a cerca de 300 personas) para aliviar los gastos de la empresa golpeada por la baja de ingresos publicitarios. Y le tocó negociar los acuerdos”, cuentan. El acuerdo se selló el viernes 19, y con ello los trabajadores recuperaron los beneficios que habían sido reducidos durante la pandemia, además de obtener un bono de $800 mil por cierre de conflicto (que se repartirá en dos años).

El presidente del Sindicato 1, Roberto Reyes, señaló al DF que “esta administración es mucho más cercana a los trabajadores que las anteriores”. “Independiente de que igual ha despedido alrededor de 100 personas, la gerenta es una persona con la que se puede dialogar permanentemente”.

También integraron la mesa Hernán Triviño, gerente de Asuntos Legales de TVN; y Anita González, Jefa de Gestión de Personas.





Saltar al agua

Verena Horst es la segunda de los tres hijos de Heriberto Horst y Reinhild von Thadden. Él, sin estudios, y la madre, economista. La mayor del clan, Angélica, ingeniera en alimentos, vive hace diez años en California, EEUU, y la menor, Bettina -directora de Políticas Públicas de LyD-, al igual que ella, es ingeniera comercial de la UC.

En la casa con su madre solo se hablaba alemán, por lo que las tres -y los dos hijos de Verena- manejan el idioma a la perfección. La matriarca solía hablarles de su vida en Alemania, de haber nacido en plena guerra. “El ejemplo de ella marcó a Verena en su trato con las personas, en la horizontalidad con que hay que relacionarse. Sea quien sea”, dice una persona de su entorno.

Un episodio que la marcó de niña, fue una caída a la piscina. Tenía 12 años cuando ayudaba a su papá a limpiar la pileta de su casa y cayó. Terminó con TEC cerrado. Quienes la conocen dicen que ella suele contar el accidente aludiendo a que está disponible para asumir desafíos complicados. Uno de ellos ocurrió en Cencosud.

Entró a la firma en 2001 como gerenta de Finanzas (antes trabajó en ventas en Minera Cerro Colorado y gestión en Lan Chile) y en 2008 Laurence Golborne, gerente general de la época, apostó por ella por un nuevo puesto: gerente general en la oficina de Shanghái.

Ella debía hacer todo de cero, sin saber chino y sin conocer el país. Y partió con su entonces marido y sus dos hijos (hoy ambos veinteañeros). Como tenía que abrir oficina y armar legalmente la firma allá, los meses previos al viaje cubicó la ciudad y la dividió por sectores para analizar según costos y beneficios, dónde sería mejor instalarla.

No debía ser lejos de donde ella viviera, porque las distancias allá son largas y se puede estar 2 horas en un taco a diario. Y debía estar segura de su decisión: cambiar de domicilio no es como en Chile. Por temas tributarios, no es llegar y cambiar la jurisdicción, había que reestructurar la firma, Así eligió Pudong.

La misión del viaje era armar una oficina de compras, lo que implicaba buscar nuevos proveedores, eliminar intermediarios, mejorar tiempos de entrega, asegurar calidad. “Lo hizo muy bien. Tenía las habilidades profesionales y la motivación. Partió con un computador y desde cero, armó la sociedad y contrató a chinos para la oficina. Logró el objetivo de armar lo que se requería”, asegura una persona que la conoció entonces.

Uno de los aciertos que destacan en la empresa fue que la firma logró recuperar entre US$ 2 y US$ 3 millones por excenciones tributarias. “Eso se aprende en terreno, dándote cuenta de cosas que acá es imposible”, dijo ella entonces.

Al tercer año -cuando terminó el contrato- volvió a Chile. “China fue saltar al agua. Un aprendizaje en mi vida, y un doctorado en mi carrera”, ha dicho a sus cercanos.

Carrera en minería

Tras volver a Chile, renunció a Cencosud. Habían cambiado los gerentes y ella -pese a su buena relación con el controlador, Horst Paulmann (por el alcance de nombres, en más de una ocasión creyeron que era su padre)-, dio un paso al lado.

Golborne, entonces ministro de Minería del primer gobierno de Sebastián Piñera, la fichó para la gerencia de Finanzas de Enami, sector que ella conocía gracias a sus primeros años profesionales. Siguió creciendo en esa industria por varios años: fue reclutada por Minera El Tesoro, donde estuvo cerca de tres años, y luego en 2016 asumió como directora de administración y finanzas de Cemin Holding Minero. En 2019 volvió a Cencosud, a encabezar el área Shopping. Eso duró poco.

Y ahora, está en TVN, una industria que conocía poco pero que miraba con interés. A quienes le preguntan sobre su inclinación política, ella responde que no milita en partidos, que es independiente y liberal en todo sentido. Cuentan de Bellavista 0990 que tiene muy buena sintonía con su jefe, Francisco Guijón, y que de Anita Holuigue suele destacar su preocupación por no hipotecar a las futuras generaciones. Que las decisiones que se tomen, no ahoguen financieramente a los que hereden su gestión.