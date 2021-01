¿Y ahora qué? La historia de Mr. Brexit

Coffee break

Puede que Boris Johnson haya firmado el acta de nacimiento. Pero si el Brexit tiene un padre, este es Nigel Farage. Nacido en Kent de ancestros alemanes, Farage tenía apenas 29 años cuando renunció al Partido Conservador y fundó UKIP, en 1993, el mismo año en que Reino Unido firmó el Tratado de Maastricht. Desde entonces convirtió en su misión el "recuperar la independencia" de la UE, a la que considera "un monstruo antidemocrático".

La ola migratoria que siguió a la expansión de la UE en 2004 sirvió de escenario perfecto para que UKIP y su discurso nacionalista ganaran terreno. Una década después, UKIP ganaba las elecciones europeas en Reino Unido. El quiebre que provocó en las filas del Partido Conservador llevó, finalmente, a que el entonces primer ministro David Cameron diera vía libre al referéndum de 2016.

Bailes, cerveza y cigarros

Farage dejó UKIP en 2019 y de inmediato fundó el Brexit Party, que ganó las elecciones europeas, debilitando el liderazgo de Theresa May en el Partido Conservador. Su renuncia permitió la llegada de Boris Johnson, otro "Brexiteer".

Puede que desde entonces Johnson se haya convertido en el líder del movimiento por el Brexit, pero el rol de Farage no puede ser ignorado. "Se puede argumentar de forma convincente que Nigel Farage es el político más influyente de la era moderna", asegura Matthew Goodwin, autor de dos libros sobre UKIP y uno sobre las razones del Brexit.

Populista, radical, nacionalista son algunos de los adjetivos que se usan para nombrar a Farage. A él, por su parte, le gusta criticar a la "clase política", a la "élite", a la que -por supuesto- dice no pertenecer.

Por eso lo verán bailando, tomando cerveza, fumando cigarros, riendo sin reservas en un país donde la moderación es la norma. Al menos hasta que Farage apareció en escena. Le ayuda también su historia.

A diferencia de otros líderes políticos, Farage no es exalumno de Oxford ni de Cambridge, tampoco estudió en Eton, el tradicional liceo de los líderes británicos. Farage fue a una escuela pública y comenzó su carrera de trader de commodities a los 18 años, sin ir a la universidad. Un perfil que calza muy bien con el electorado de clase media.

Youtuber y el bitcoin

¿Qué hará ahora? Cerca de cumplir los 57 años, y separado de su segunda esposa, la alemana Kirsten Mehrs, Farage ha buscado nuevos emprendimientos. Abrió un canal en YouTube donde publicaba videos denunciando lo que acusa como falta de control de las fronteras frente a la inmigración ilegal. Este año, LBC canceló su programa de radio al parecer por protestas internas por sus críticas al movimiento Black Lives Matter.

En medio de la pandemia, y ante el auge del interés por invertir, Farage lanzó Fortune&Freedom, un newsletter diario en el que promete "una mirada inteligente, en lenguaje llano, sobre las amenazas a tu dinero y cómo evitarlas". ¿Su más reciente consejo? Invertir en bitcoin.

Quizás Farage está apostando al boom de la criptomoneda para financiar su próxima aventura política. Ahora, con Reino Unido fuera de la UE, el Brexit Party busca transformarse en el partido Reform UK. Con este buscará transformar desde la BBC hasta la propia Cámara de los Lores y el sistema electoral.

"Hemos ganado"

Muchos se ríen de él. Pero, aunque considera que el acuerdo comercial logrado por Johnson no libera del todo a Reino Unido, Farage responde atribuyéndose el inicio del fin de la UE. Así lo declaró esta semana: "No tengamos dudas, el Brexit fue y es un triunfo épico del pueblo contra las clases políticas. Estoy seguro de que será el principio del fin de la Unión Europea. No hay vuelta atrás. Hemos ganado".