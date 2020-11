Ahora que llega Disney+, ¿cuánto gastar en streaming?

Cómo cuido mis lucas

Al menos tres servicios digitales -desde series hasta juegos o almacenamiento- pagan en promedio algunos usuarios. Pero la oferta sigue creciendo: el 17 debuta Disney +. ¿Te has preguntado ¿cuánto gastas en plataformas? Y realmente, ¿cuánto tiempo pasas en ellas?.

Durante el confinamiento ver series y películas se convirtió en el pasatiempo ideal. Las plataformas de streaming fueron una de las alternativas predilectas para que las horas y los días pasaran lo más rápido posible hasta que todo vuelva a la normalidad.

Con la promesa de contenido a la hora que uno quiera, Netflix, HBO Go, Amazon Prime, Movistar+, DIRECTV GO y varias más han sido una importante opción para mantenerse en casa. Esta semana Disney+ anunció su llegada al país, entregando aún más alternativas a los clientes.

Pero a medida que todo se reactiva y los días de sol y buen tiempo se multiplican, ¿te has preguntado si realmente estás usando todas las apps?

Y si a eso sumas el gasto mensual en música a través de plataformas como Spotify, Apple Music o Youtube Music, entre las más conocidas, la cuenta de streaming sube. Y la factura por consumos digitales sigue creciendo si se considera el pago por almacenamiento en la nube, algo que se ha hecho cada vez más popular sobre todo ahora que se teletrabaja y telestudia, por la pandemia.

Por lo mismo tampoco se puede dejar fuera el gasto en juegos online y todos los nuevos sectores que han encontrado en el streaming un nuevo filón: teatro, estrenos de cine, conferencias, clases de cocina, etc. ¿Acaso no has gastado algunas lucas en algo de eso?

Los tres más pedidos

Pero pasar inmerso en la pantalla tiene su precio. En la banca comentaron a DFMAS que en promedio en el segmento de los 25 a 35 años sus clientes están pagando tres servicios digitales al mes: Netflix, un juego o almacenamiento y HBO, Amazon Prime o algún otro proveedor de contenidos digitales como medios, podcasts, entre otros. En total, son usuarios que destinan unos $ 25 mil mensuales a esas cuentas.

Disney+, la nueva plataforma de la compañía de animación anunció esta semana su llegada a Chile (entre otros países de América Latina) a un precio preferencial desde el 17 de noviembre. ¿Una cuarta cuenta? En otros mercados donde este streaming ha comenzado a transmitir se ha generado un rebaraje. Con tanta oferta los usuarios se han visto en la necesidad de escoger al mejor postor y al que más le convenga.

TV a la carta

La decisión de cuál TV a la carta elegir es súper personal. Los servicios de streaming permiten que cada uno "arme" su programación a su gusto, bloquee contenidos sensibles para niños o descargue contenido sin conexión.

Si tienes hijos, te gustan las historias relacionadas a Star Wars o tienes nostalgia por los dibujos de tu infancia, probablemente Disney+ sea tu opción. La firma estará disponible desde el próximo martes 17 de noviembre con todas sus películas clásicas, nuevas series y también contenido de Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic. Disney + anunció un precio promocional de lanzamiento hasta el 16 de noviembre y que dejará en $54.900 el plan anual para cuatro pantallas y siete perfiles; es decir $ 4.757 mensuales.

En Netflix, el plan de dos pantallas vale $8.320 mensuales, pero su catálogo es más amplio. Es la líder del sector y quien cada año puntea en la carrera por los premios Oscar y Emmy a la calidad, popularidad y apuesta de su oferta audiovisual.

En Amazon Prime Video, la suscripción mensual alcanza a $ 4.165 para tres dispositivos de manera simultánea. Es considerada hasta ahora una de las principales competidoras de Netflix por su catálogo y premiadas producciones originales (Golden Globes y Emmy).

Apple TV+ es uno de los servicios más recientes. Este mes cumple un año en el país y su precio es de $ 3.500 mensuales. Hoy regalan un año de suscripción por comprar un dispositivo Apple . Este streaming forma parte de un "combo streaming" de la compañía de la manzana, que incluye otros tres servicios además de TV desde $7.500 al mes: música, juegos y espacio en el Icloud.

Aunque está incluido en varios planes de la TV por cable, HBO GO ofrece la opción de contratarlo por sí solo, con planes que varían. Parte en $ 8.800 el plan para más de 2.800 títulos de la factoría del histórico del canal de cable y clásicos.

Música y nube

Pero las plataformas de TV no han sido las únicas que se han beneficiado de esta situación excepcional. La música también ha crecido y de hecho en sus últimos informes al mercado, Spotify sorprendió por sus crecimientos. Los planes de esta App parten en $ 2.130 para estudiantes y el más caro es $ 6.290 al mes para 6 cuentas. Apple music parte en $1.700 mensuales para universitarios y su plan familiar cuesta $4.900 al mes para seis cuentas con acceso ilimitado en sus dispositivos a Apple. Además, cada miembro obtiene su propia biblioteca y recomendaciones.

En cuanto a almacenamiento en la nube, todo depende del espacio que uno necesite: pero hay desde menos de US$ 1 por planes que parten en 100 gigas. Como referencia, cada cuenta de Gmail tiene 15 GB gratis.