Boom de los usados: ¿Vender o no el auto ahora?

Cómo cuido mis lucas

La demanda por modelos pequeños de segunda mano está disparada e incluso han subido de precio. Si lo usas poco, podría ser un buen momento para venderlo.

El fin de los confinamientos, el inicio del verano y la intención de los usuarios de dejar de utilizar el transporte público por el riesgo del coronavirus han disparado las ventas de autos usados. Sobre todo, los modelos urbanos de baja cilindrada.

También llamados citycars, estos autos de no más de 1.450 centímetros cúbicos, bajo consumo y pequeño tamaño están siendo muy demandados también por personas que los necesitan para hacer delivery o trabajar en alguna App de transporte.

El primer retiro de fondos de las AFP y el que se espera han aportado liquidez a las personas. Esta semana la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC) informó que en noviembre se vendieron 29.486 unidades de autos nuevos, un 21,5% más respecto al mismo mes del año pasado.

La entidad además atribuyó al primer retiro del 10% de los fondos de pensiones la venta de 21 mil autos, ya que esta inyección económica fue usada para pagar el pie o una parte importante del auto, coincidieron en las concesionarias consultadas.

Pero el mercado de los autos usados es el que se ha visto más beneficiado con los retiros del 10%: sus ventas crecieron 79% en octubre y los precios están subiendo.

La Cámara Nacional de Comercio Automotriz de Chile (Cavem), que aglutina a los vendedores de autos usados dijo que los valores han aumentado en promedio hasta 20% en los últimos meses, principalmente.

De las 137.383 unidades de segunda mano vendidas, la mayoría son autos pequeños y camionetas medianas. En Cavem ven que la gente está comprando auto por primera vez, o renonvado su vehículo antiguo por otro de menor edad.

Un análisis de OLX Auto (ex Vendenostuauto.com) indica que en promedio varios modelos se encarecieron entre 10% y 20%.

Las razones

En las empresas de ventas de usados creen que este fenómeno continuará al menos hasta fin de año y febrero como máximo. Todo dependerá de cuando empiecen a llegar desde el extranjero los embarques con más unidades nuevas y se libere el stock de autos viejos que quedan en parte de pago.

En el mercado estiman que en todo caso el segundo giro del 10% podría mantener la tendencia de la compra de usados al menos hasta febrero, si es que finalmente el retiro puede hacerse a contar de enero.Esto podría empujar un poco más al alza los valores de los de segunda mano.

Por eso en el mercado reiteran que este es un buen momento para poner a la venta el auto usado. Restaurantes y otros negocios que están ampliando o creando el comercio electrónico buscan modelos pequeños y camionetas y en algunas familias, la idea de un segundo o tercer auto también se volvió una alternativa.

Además, el desconfinamiento ha permitido a los vendedores volver a abrir sus puertas y atender a los clientes de forma presencial: en el auto usado los compradores exigen más revisiones in situ que ante uno nuevo.

En todo caso, Guillermo Rebolledo de las Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile sostiene que es clave asumir que los vehículos hace mucho tiempo que dejaron de ser una "inversión" y que son un "gasto" que se consume en mayor o menor tiempo, dependiendo del uso que le dé su dueño. "En ese sentido, puede pensarse que un vehículo de baja cilindrada (1.500) rinde más, en términos de kilómetros por litro, pero también las tecnologías permiten lograr eficiencia similares en otros niveles, y por lo tanto, se debe evaluar también los costos de mantención y de reposición, ya que hoy el problema es que reponer un modelo de esos es más caro que el costo que pagó el propietario de un citycar hace dos o tres años", agrega.

Hasta febrero

Incluso en las automotoras más tradicionales ofrecen comprar hasta autos con más de 5 años de antigüedad, mientras estén en buenas condiciones. Hay gente buscando la opción más barata, aunque sea menos segura o tenga menos avances tecnológicos: el auto de $ 2 millones, pero quedan pocos y se venden mayoritariamente entre particulares, sin intermediarios, lo que también representa riesgos.

Javier Gómez, gerente Corporativo Automotriz de Nuevo Capital aconseja vender el auto solo si no se usa lo suficiente. "Porque lo más probable es que no pueda reponer el auto por un tiempo, debido a que, como producto de la pandemia, se cortó la cadena de reposición de stocks (importación )". Por lo tanto, tendría que esperar a que se regularicen los stocks y se normalice la nuevamente la oferta.

Entonces , ¿vender o no?. El primer análisis que se debe hacer es el uso actual y futuro. Si apenas lo sacas del estacionamiento, véndelo. Pero si no, mejor espera, porque es altamente probable que no encuentres en el mercado opciones similares, ya sea en costo o en características, debido al alza del dólar o la escasez de modelos.