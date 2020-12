Cómo prepararse para invertir el próximo año sin cometer errores

Cómo cuido mis lucas

Desde el mercado el llamado es elegir los tiempos en los cuales se quiere ahorrar y determinar un monto fijo mensual para invertir. Ser pacientes y no guiarse por las variaciones circunstanciales son algunas de las recomendaciones para el 2021.

En el mercado financiero son varios los agentes de la industria que dan por cerrado el año y varias firmas comienzan hacer sus apuestas a dos semanas para que arranque 2021. Todos apuntan a que la evolución de la pandemia será un factor clave que podrá determinar el rumbo de los retornos en los activos financieros.

Para todos quienes estén planeando cómo comenzar a invertir, la encargada de contenido de Fintual, Francesca Finaldi, sugiere que antes de iniciar cualquier tipo de inversión las personas se deben preguntar si tienen deudas o un fondo de emergencia.

Finaldi aclara que “lo primero es pagar deudas con tasas de interés altas, como la tarjeta de crédito o créditos de consumo. También es importante tener un colchón o fondo de emergencia para imprevistos, que esté invertido con bajo riesgo y sea líquido, que sea fácil y rápido de transformar en efectivo”.

Clarificado este escenario, el socio de Focus, Francisco Errandonea, dice que la recomendación para invertir dependerá de para cuándo necesite los ahorros, el plazo en que se quiere gastar esos recursos y el riesgo que se toma van de la mano.

“Si una parte de esos ahorros es para emergencias o para gastarlo en los próximos seis meses, debiera ir en un fondo de bajo riesgo, si es para algo que se espera usar en cinco años lo más razonable es estar expuesto a más riesgo, es decir más exposición a renta variable”, sostiene Errandonea.

Finaldi también llama a tener en cuenta las comisiones que se cobran por la gestión de la inversión y si están regulados para evitar caer en una estafa: “Fíjate cuánto vas a pagar por invertir, porque muchas veces la comisión se come la rentabilidad, y quién regula esa inversión”.

¿Cómo partir?

El hábito de ahorrar e invertir no es algo menor. Errandonea aconseja que “partir lo antes posible y no tratar de adivinar dónde va el mercado”. Menciona que si una persona “tiene ahorros bajo el colchón o en una cuenta corriente y no tiene necesidades de gastos en el corto plazo, debería invertirlo lo antes posible”.

El socio de Focus apunta que la clave es ser disciplinado y tratar de ahorrar un monto fijo o un porcentaje de los ingresos de manera periódica, independientemente de si los mercados suben o bajan. Advierte que “uno de los grandes errores que se puede cometer al invertir es vender cuando cae y comprar cuando sube, por eso es mejor ser constante y disciplinado”.

Desde Fintual recomiendan si se puede ahorrar todos los meses, “una buena idea es automatizar tu inversión programando transferencias o teniendo un descuento por planilla para el APV”.

¿Cómo fijar los plazos para invertir?

Finaldi dice que la pregunta clave que se debe hacer cualquier persona que quiere ahorrar e invertir es ¿cuándo voy a necesitar esta plata?.

Expone que si es una inversión de corto plazo, “probablemente te convenga tomar menos riesgo, que puede ser en una inversión de renta fija. Si se trata de una inversión de largo plazo, más de tres años, puedes tomar más riesgo, pero ojo con las comisiones de los instrumentos que invierten en renta variable”.

En Focus agregan que se debe dividir el ahorro de acuerdo a cuándo lo queremos gastar o a las metas que queremos cumplir. Mientras más lejana en el tiempo es la meta, más acciones uno debiera tener en el portafolio, pero siempre de manera diversificada.

Errendonea recuerda que “los sectores ganadores y perdedores cambian todos los años y si uno apuesta a un sector que anduvo mejor el año pasado, la experiencia indica que es difícil repetir el ganador”.

Invertir en tiempos turbulentos

Si algo caracterizó el año fue la alta incertidumbre y la volatilidad de los mercados. Los agentes de la industria consideran que este escenario se mantendrá, pero Finaldi y Errondonea aconsejan mantener el timón firme.

“La recomendación es no hacer cambios”, asegura Finaldi y Errendonea dice que la clave es hacer un plan de ahorro y “olvidarse un poco de andar mirando gráficos de alza o caída. En general los que compran en las alzas y venden en las caídas tienden a tener retornos muy malos de sus inversiones”.

El socio de Focus expone que “en 2020 hemos tenido otra lección de eso, el que vendió todo en marzo y esperó que todo se normalizara prácticamente no rentó, mientras que aquellos que esperaron pacientemente pudieron tener buenos retornos”.

Desde Fintual y Focus el llamado es ser pacientes y no guiarse tanto por las variaciones circunstanciales del mercado.