Cripto verde y ETF de cannabis: El auge de las inversiones alternativas

Cómo cuido mis lucas

Este tipo de activos son la nueva tendencia en la industria financiera. Pero ¿cómo adquirirlos y por qué son atractivos? Acá te explicamos todo lo que debes saber.

Ya son una realidad. Hoy se pueden adquirir activos con conciencia ecológica, social y de género, y también invertir en industrias no tradicionales, como los commodities digitales o las startups dedicadas a la industria del cannabis. En los últimos años este tipo de operaciones financieras han ganado terreno en los círculos de inversionistas de Europa y Estados Unidos.

Pero no solo ahí. De hecho, algunos de estos activos, que se adaptan a distintos instrumentos (como ETF, acciones, criptomonedas verdes u oro digital), han sido cada vez más utilizados por las AFP. A diferencia de antes, los inversionistas ven que estos productos ofrecen estabilidad y rentabilidad a largo plazo.

La mayoría conoce esta tendencia como “inversiones alternativas”. De ahí se desprenden todos los instrumentos no tradicionales, como el capital de riesgo, deuda privada, e inversiones en infraestructura y recursos naturales.

Estas inversiones sustentables, acorde a Boris Garafulic, CEO de Racional, “permiten alinear los valores personales que uno tenga, con los de las empresas en las que uno invierte”.

¿Pero cómo subirse a esta tendencia? Hay distintas formas y alternativas. Lo importante, eso sí, es tener en cuenta que estos activos, como todavía son emergentes, tienen riesgos: tienden a ser más volátiles y complejos de entender.

Cripto verde por 3 dólares

Lo verde está de moda y Rodrigo Castro, ejecutivo de Vector Capital, cuenta que estas operaciones financieras “consideran la sustentabilidad dentro del proceso de inversión. Todo con una mirada pro medio ambiente”.

Este tipo de operaciones pueden tomar forma de acciones, bonos, ETF e incluso criptomonedas verdes. Ese es el caso de eGreen, un activo digital en base a bonos de carbono. Esto significa que cada unidad de esta criptodivisa (llamada eGRN Coin) es equivalente a compensar una tonelada de contaminación.

Esta empresa, que tiene el respaldo de Arauco y que busca llegar a transar 50 billones de EGRN Coin, acepta inversiones desde muy poco capital: US$ 3 (aproximadamente $ 2 mil).

“Los bonos de carbono, en los últimos seis años, han estado al alza fuertemente y por cómo se prospecta este mercado, seguirán en esta tendencia los próximos cinco a seis años. Esto, mientras los países vayan sumando políticas económicas de carbono neutralidad, según lo acordado en el pacto de París”, opina Andrés González, CEO de eGreen, quien advierte que “el ingreso al mundo de los activos verdes no es tan simple para quien no tiene la asesoría adecuada”.

Inversiones cannábicas a $ 18 mil

En Estados Unidos y Canadá las inversiones en la industria cannábica van en ascenso. Es más, desde que Joe Biden ganó las elecciones en noviembre pasado, las acciones de las empresas especializadas (como Canopy Growth y Tilray) han obtenido crecimientos superiores a los dos dígitos. De hecho, muchas de ellas crecieron por recomendaciones que nacieron desde WallStreetBets, el famoso blog de trading de Reddit.

¿Pero a qué se dedican este tipo de empresas? Generalmente son compañías farmacéuticas, alimenticias o cosméticas que buscan aumentar su capital y crecer rápido. Y si bien no es un mercado que todavía esté desarrollado en Chile, sí existen ETF que son transados en el extranjero y que permiten invertir en compañías ligadas al rubro. Varios de estos ETF replican el Global Cannabis Stock Index que en el último año ha tenido un crecimiento de un 60%. Gran parte de estos ETF rondan los US$ 20 y US$ 25, es decir, aproximadamente $ 18 mil.

Oro digital por $ 55 mil

Otra tendencia es invertir en oro y plata digital. Esto permite olvidarse del desafío logístico de comprar monedas físicas y a la vez, tener una rentabilidad similar a la que ofrecen este tipo de commodities. Conocidos como oro o plata tokenizado, se pueden comprar a través de un bróker en Chile o en el extranjero.

Uno de ellos es Aurica, compañía chilena especializada en la compra y venta de monedas de oro físicas que también ofrece este nuevo servicio. Cada unidad de oro digital (que cuesta alrededor de $ 55 mil) representa 1 gramo de oro físico que está respaldado en bóvedas en Europa.

¿Son igual de rentables?

En un principio Wall Street veía con distancia la industria de las energías renovables porque estaba ligada a un proceso costoso. Pero hoy las inversiones sustentables gozan de buena reputación y rentabilidad, ya que han logrado desarrollar productos tecnológicos para abaratar los costos de producción.

“Pueden ser igual de rentables que otro tipo de inversiones”, admite Castro, de Vector Capital.

Eso sí, no es una discusión cerrada. Hay quienes dicen que las inversiones alternativas, si bien pueden tener un buen retorno a futuro, se demorarían más en llegar. “Se trata de una discusión que está abierta, hay opiniones a favor y en contra”, concluye Garafulic, CEO de Racional.