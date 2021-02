¿Cuáles son los costos de invertir?

Cómo cuido mis lucas

Impuestos y comisiones. La gran mayoría de las inversiones tienen costos asociados que muchos no conocen. ¿Qué y cuánto hay que pagar?

Generalmente se habla más de la ganancia que de los costos. Al momento de elegir dónde ahorrar o invertir, muchas compañías promocionan sus productos comentando solo la rentabilidad y seguridad de su alternativa. Sin embargo, prácticamente todos los productos financieros tienen asociadas comisiones, impuestos y/o multas, que combinadas -o por separado- podrían sacarle una tajada a tu ganancia.

Así que si estás pensando en invertir en fondos mutuos, acciones, depósitos a plazo o criptomonedas, revisa bien cuánto hay que pagar por el manejo de tu plata y cuándo hay que tributar o no.

Para un inversionista pequeño, que cuenta con poco capital —y que por lo tanto, no obtendrá rentas muy altas—, en general el pago de tributos se diluye o llega a cero, ya que hay varios instrumentos que cuentan con algún beneficio tributario.

“En Chile se tributa una vez que las inversiones se liquidan. Luego, dependiendo del tipo de inversión puede haber exenciones tributarias a las ganancias de capital. Hay que fijarse muy bien en las condiciones que el Estado impone para que se gatillen las exenciones de impuestos a las ganancias de capital”, explica Rafael Donoso, socio fundador de SoyFocus.com.

Algo similar opina Paula Madariaga, directora del área tributaria de Aninat Abogados: "Uno de los mayores beneficios para los inversionistas en instrumentos financieros es la no tributación de la utilidad que se obtenga en la enajenación de acciones de sociedades anónimas abiertas, con presencia bursátil y cuotas de fondos mutuos o de fondos de inversión".

Depósitos a plazo

Es un vehículo de inversión muy utilizado. Los depósitos a plazo son populares cuando existe volatilidad en el mercado y porque tienen poco riesgo. ¿Pero cuáles son los costos asociados? Depende de la empresa que ofrece el servicio y de la ganancia que se busca retirar.

Según la plataforma Comparabien.cl, con un depósito de $ 5 millones a 360 días, la ganancia puede ser, en promedio, de alrededor de $ 45.000. Sin embargo, esa inversión tiene intereses que varían de la institución que ofrece el producto: la tasa de interés anual fluctúa entre 0,24% y 1,80%.

Los depósitos a plazo están libres de impuestos, siempre y cuando registren, según el Servicio de Impuestos Internos (SII), rentas que no superen las 20 UTM (cerca de $ 1.022.000),

Fondos mutuos

Tal como los depósitos a plazo, los fondos mutuos también tienen costos. Por un lado, cualquier Administradora General de Fondos (AGF) que los ofrezca cobra una comisión de administración. Esta varía conforme a la compañía entre 1% y 2,5%.

Además, hay que estar atento a las condiciones del contrato, ya que hay algunas firmas que cobran una penalización por retirar el dinero antes de tiempo. Toda esta información se ve en la ficha técnica de cada fondo.

Pero eso no es todo, ya que los fondos mutuos también pagan impuestos cuando se registran ganancias y cuando el inversionista decide retirar los fondos. Acá, la mayoría de las AGF le informan al SII para que lo consideren en el Impuesto Global Complementario.

Sin embargo, aunque se registren ganancias y el usuario decida retirar sus fondos, no todos tienen que tributar. Está, por ejemplo, el beneficio 57 LIR, que establece que si se registran ganancias menores a 30 UTM al año (alrededor de 1.533.000), lo retirado está libre de impuestos. No obstante, hay que saber que si se recibieron honorarios durante el año, tal beneficio no corre.

“También está el beneficio del 108 de la LIR que indica que si te cambias de fondo o administrador sin rescatar, se posterga la tributación a la ganancia de capital hasta que liquides tus inversiones definitivamente”, agrega Donoso.

Acciones

Al igual que en los demás instrumentos, las ganancias obtenidas de la compra-venta de acciones pagan impuestos. Pero no siempre. Según el SII, la ganancia que se obtiene de la compraventa de acciones con presencia bursátil (el listado se puede ver en la bolsa de Santiago) no son consideradas renta. Esto significa que “no tributarán en la medida que cumplan los requisitos”.

A pesar de esto, es importante mencionar que los dividendos que entregan las acciones sí afectan al Impuesto Global Complementario.

“Si una persona natural vende acciones o títulos de deuda no pagará impuestos, a menos que su utilidad exceda las 10 UTA (un poco más de $ 6 millones aproximadamente) y pueda rebajar de esa utilidad la pérdida que haya podido tener en el mismo año por este tipo de operaciones”, explica la abogada Paula Madariaga.

En cuanto a costos, todos los movimientos que hagas con tus acciones pagarán por algo. La corredora de bolsa te cobrará comisiones que parten en 0,5% por el monto total transado. Además, frecuentemente se cobra una prima fija de $ 4 mil por cada factura (compra o venta) y también hay otras que cobran un porcentaje de “derecho de bolsa”, que generalmente es de un 0,5% más IVA.

Criptomonedas

El negocio de las criptomonedas ya está instalado en nuestro país. Mientras uno no las venda, toda la “ganancia” o plusvalía que sume no paga impuestos. Pero si las vendes, hay que pagar según tu situación tributaria.

También hay que tomar en consideración la comisión de distintas plataformas de compraventa de cripto en Chile. En Buda, por ejemplo, si se compran $ 500 mil en Bitcoin o Ether, el usuario tiene que pagar una prima de $ 7.400 aproximadamente.