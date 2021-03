Lo que debes saber para superar marzo

Cómo cuido mis lucas

Muchas familias o PYME tienen problemas de liquidez durante el tercer mes del año. Para eso, algunos optan por avances en efectivo, créditos de consumo o factoring. ¿Pero cuál es el mejor instrumento? Depende. Te lo explicamos a continuación.

A nadie le gusta marzo. Es sinónimo de útiles escolares, preparación de la operación renta y retorno de vacaciones. El escenario es incluso más negativo cuando se analizan las cifras de endeudamiento. Según Equifax, en el último trimestre de 2020 el valor de la mora promedio de los chilenos alcanzó los casi $ 2 millones, lo que representa un 3,4% mayor al valor de diciembre de 2019. Además, acorde a un sondeo de Defensa Deudores, el 78% de los chilenos postergará un gasto durante este periodo y un 92% afirma que “tienen problemas económicos para cubrir el total de las obligaciones”.

Por lo tanto, muchas familias no tienen la liquidez necesaria para enfrentar los gastos de este mes y terminan utilizando herramientas de alivio económico, como los créditos de consumo o los avances en efectivo. Sin embargo, cada uno de esos instrumentos tienen comisiones, impuestos e intereses que son muy importantes de tener en cuenta antes de solicitarlos. Por eso que es importante elegir el adecuado, cotizar y comparar. “Es recomendable que el total de cuotas que se pague mensualmente (considerando todos los préstamos), no supere el 15% del sueldo. Esto ayuda a asegurar cierta capacidad de pago y a no terminar bajo la rueda cuando se falla en una o dos cuotas por imprevistos”, aconseja Augusto Ruiz-Tagle, cofundador de Destácame, plataforma de asesoría financiera.

En concreto, ¿de qué se trata cada instrumento?

Créditos de consumo: $ 700 mil de diferencia

Son los reyes del financiamiento de las familias chilenas. Este tipo de créditos permiten obtener una rápida liquidez. Los expertos recomiendan utilizarlo solo cuando un grupo familiar tiene deudas o gastos urgentes.

¿En qué fijarse? “Lo más recomendable es tomar en cuenta la Carga Anual Equivalente (CAE) y el Costo Total del Crédito (CTC), que son indicadores que permiten la comparación entre las distintas alternativas que se ofrecen, lo que nos indica que en un mismo plazo y sobre un mismo monto, siempre será más barato el crédito que tenga la CAE más baja y el CTC menor”, cuenta Ruiz-Tagle.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) tiene un comparador que permite contrastar diversas ofertas de créditos de consumo. Los intereses mensuales pueden fluctuar, aproximadamente, entre 0,5% y 2,8%, dependiendo del monto, ya que mientras más alto el préstamo, más baja puede ser la tasa.

Por ejemplo, un crédito de $ 3 millones, pagado a 12 meses y con seguro de desgravamen, puede tener un costo total entre $ 3,3 millones y $ 3,6 millones. Sin embargo, si se amplían las cuotas, el valor sube. A 36 meses, el CTC fluctúa entre $ 4 millones y $4,7 millones.

Avances en efectivo: ojo con los seguros

Los avances en efectivo también son populares porque requieren menos requisitos que un crédito de consumo. Sin embargo, tienen un aspecto negativo: generalmente pagan más intereses, por lo que es recomendable utilizarlos con montos menores y “solo para emergencias”.

También es importante fijarse en la tasa de interés, la CAE y el CTC. Para eso es relevante cotizar en distintas entidades financieras: la gran mayoría de los bancos y de las empresas de retail tienen simuladores.

Otro aspecto importante son los seguros que se ofrecen. Muchas veces vienen preseleccionados pero el usuario puede elegir si contratarlo o no. Un avance de $ 1 millón a 12 cuotas con seguro puede costar, finalmente, $ 1,5 millones aproximadamente, mientras que sin seguro el usuario puede ahorrar $ 250 mil.

Tarjeta de Crédito: atento a los beneficios

En marzo muchos bancos abren campañas para aprovechar la tarjeta de crédito. Varios de ellos ofrecen tres cuotas a precio contado en todos los comercios adheridos a Transbank. Esto puede ser especialmente positivo cuando las familias pagan textos escolares o uniformes. Para los aranceles de universidades, colegios y jardines infantiles, también existen alternativas como el pago a 12 cuotas sin interés. Por lo tanto, si necesitas liquidez para marzo, antes de contratar un avance en efectivo deberías chequear los beneficios de tu banco.

Eso sí, Ruiz-Tagle entrega un matiz: “Se debe tener en cuenta que mes a mes, además de la cuota, hay que costear el gasto asociado al uso o administración del plástico, que varía dependiendo de la entidad que se lo otorgó”.

Marcela Núñez, Gerenta de la División de Productos y Marketing de Coopeuch, agrega algo similar: "Hay que evitar el pago mínimo de la tarjeta, pagando el total del monto facturado de sus próximos estados de cuenta. Esto evitará incurrir en intereses rotativos, que comúnmente son más altos".

Soy PYME, ¿qué hago?

Para muchas empresas emergentes marzo también puede ser un dolor de cabeza, ya que se tienen que preparar para la operación renta que comienza en abril. Sin embargo, los expertos cuentan que también puede ser una oportunidad. Francisco Goycoolea, gerente comercial de CFC Capital afirma que “a diferencia de lo común, marzo es un mes perfecto para aprovechar de armar un plan para el año. La idea es generar un ‘colchón’. Preparando un balance con tiempo sabremos cuánto se tiene que cancelar para poder buscar el financiamiento adecuado y con el tiempo suficiente”. Y agrega que si la compañía está con problemas de liquidez, podrían acudir a “bancos, cooperativas de ahorro y crédito, e incluso fundaciones. Además existen las firmas que ofrecen leasing y factoring a empresas con deudas tributarias”.