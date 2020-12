El cambio de paradigma que trajo la pandemia en materia laboral

Conversaciones de futuro

El Covid-19 aceleró la transformación digital de las firmas y algunos procesos de flexibilidad laboral, situación que provocó diferentes retos al interior de las organizaciones. todo ello abordó el conversatorio organizado por VTR y diario financiero.

La pandemia configuró un contexto completamente nuevo en materia laboral, obligando a acelerar algunos procesos de flexibilidad en la mayoría de las empresas y poniendo en el centro del debate nacional la necesidad de tener un marco legal acorde con los desafíos actuales. Uno donde la Ley del Teletrabajo ha sido una de las protagonistas, trayendo oportunidades aunque también abriendo un escenario de retos para empleadores y trabajadores.

Preocupada de esta realidad, la empresa de telecomunicaciones VTR y Diario Financiero, organizaron el conversatorio “Flexibilización Laboral en el Mundo Post Pandemia: Oportunidades y Desafíos para Chile”, para analizar los avances impulsados por el gobierno y conocer la experiencia del mundo privado y académico, con organizaciones que han tenido que hacer ajustes, incluso antes de que estallara la crisis sanitaria.

El subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, habló de los proyectos que están impulsando para modernizar el escenario laboral, más allá de la ley que regula el trabajo a distancia, aprobada en marzo, pero que venía tramitándose desde hace dos años. Una norma que, a su juicio, “llegó para quedarse y que mostrará su mejor cara en un contexto pospandemia”. También se refirió a la productividad y cómo las empresas han logrado mantenerla a pesar del complejo escenario, y se atrevió a imaginar el futuro: cree que el mundo laboral será híbrido y que combinará, para siempre, tiempos de trabajo presencial con trabajo a distancia.

En el encuentro virtual también participaron María José Bosch, directora del Centro de Trabajo y Familia de la Universidad de Los Andes, quien compartió algunos de los hallazgos de una investigación que iniciaron desde el primer mes de la pandemia; Irene Schlechter, gerente de Capital Humano de Deloitte, quien pudo aportar una visión macro al conocer la realidad de empresas de todos los rubros; y Guillermo Ponce, gerente general de VTR, quien compartió la experiencia de la compañía y contó cómo se han ido adaptando a este mundo laboral que hoy se está reconfigurando.

Fernando Arab, subsecretario del Trabajo

"El trabajo debe adaptarse a la vida, y no la vida al trabajo"

El 14 de mayo de 2019, el gobierno del presidente Sebastián Piñera ingresó al Congreso un proyecto de ley para la modernización laboral, con foco en la conciliación, familia e inclusión.

Por supuesto, no contaban con una pandemia que se estaba gestando al otro lado del mundo y que obligaría, meses después, a poner en pausa algunas discusiones y acelerar otras, como la del teletrabajo.

De tal manera, el proyecto de modernización no ha tenido avances, pero como es "muy ambicioso", al abarcar temas que hoy son "muy relevantes", a juicio del subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, la estrategia fue desglosarlo y presentar iniciativas separadas. Unas ya son ley y otras se están discutiendo.

"Ese proyecto grande contemplaba mejoras frente a la protección de niños, niñas y adolescentes en el mundo del trabajo, lo que desde septiembre ya es ley. También buscaba regular las economías de plataforma, que hoy están en el boom de la discusión. Un tercer eje era la inclusión, y estamos cerca de establecer un proyecto de mejora en torno a ese tema", sostuvo Arab, respecto de las estrategias a las que han apelado en los últimos meses, y que vienen a complementar la recién aprobada Ley de Teletrabajo que, a su juicio, era necesaria pero que no se hace cargo de absolutamente todos los desafíos actuales en materia laboral, exacerbados por la crisis sanitaria.

"Efectivamente, la pandemia vino a cambiar el paradigma y a derribar muchos mitos tanto para los trabajadores, pero especialmente para los empleadores. Y ahí, la Ley de Teletrabajo es un gran aporte, pues promueve un tipo de empleo más moderno y la idea de que el trabajo debe adaptarse a la vida, y no la vida al trabajo".

En ese sentido, la considera una norma clave de flexibilidad, algo que también se aborda en el proyecto de modernización laboral, para avanzar a un sistema "con menos rigidez", en un contexto donde Chile es el quinto país de la OCDE con mayor inflexibilidad laboral.

María José Bosch, directora del Centro de Trabajo y Familia de la U. de los Andes

"La pandemia reveló falta de corresponsabilidad familiar"

Desde la Universidad de Los Andes y al frente del Centro Trabajo y Familia, María José Bosch y su equipo han seguido con mucha atención la evolución de la pandemia y sus impactos laborales y familiares. El 15 de marzo definieron un protocolo para empezar a investigar el tema y armaron una encuesta longitudinal durante los meses siguientes, hasta julio. "Decidimos medir en Chile, pero también en otros diez países de la región e incluso en España, porque queríamos comparar nuestra situación y ver cómo los demás se habían adaptado. Lo primero que vimos fue cómo se borraron, de golpe, las fronteras entre trabajo y familia", dijo Bosch durante su intervención. Muy ligado a eso, también identificaron severos problemas en temas de corresponsabilidad. "Lamentablemente, la pandemia reveló una falta de corresponsabilidad familiar demasiado evidente, no existe un balance entre trabajo y familia por la manera en que se distribuyen los roles en las labores del hogar y, ante eso, tenemos una oportunidad enorme de cambio cultural", señaló.

En el terreno laboral, observaron que las posiciones de liderazgo estaban entre las más afectadas porque se acostumbraba a dirigir "viendo físicamente al colaborador". Y eso es algo que ha tenido que cambiar, también de manera forzada: "Una de las cosas que trajo esta situación fue una nueva forma de trabajar, para ajustar mucho más la productividad, ser más claros con lo que esperamos de nuestros equipos, ajustar la conformación de esos equipos y, en el fondo, crear una nueva estructura".

Desde una mirada constructiva, Bosch subrayó la oportunidad de mejorar la relación con los colaboradores y crear una "más consciente" y preocupada de su entorno personal y familiar, pero también la oportunidad de construir equipos sin que la geografía sea un obstáculo: "La expansión del teletrabajo nos está permitiendo ir a buscar talentos a todos los rincones de Chile, e incluso fuera del país, y eso es una gran ventaja para las empresas y las personas".

Guillermo Ponce, gerente general de VTR

"Bienestar y flexibilidad son claves para la productividad"

La pandemia aceleró el entendimiento y las oportunidades que vienen con el trabajo a distancia, comenzó diciendo Guillermo Ponce, gerente general de VTR. Sin embargo, también quedó al descubierto que el país no estaba preparado, agregó, lo que trajo un sinfín de desafíos por la urgencia de esta modalidad.

Adelantándose a lo que venía, la compañía envió a más de 1.500 personas del call center a trabajar desde sus casas, mucho antes que la pandemia llegara a Chile.

"Fue un desafío humano y tecnológico enorme para la compañía", reconoció Ponce.

El reto, con los días y meses, fue creciendo pues gran parte de los colaboradores de la empresa se volcaron a esta modalidad remota, lo que evidenció una muy destacable capacidad de respuesta, compromiso y organización de parte de todos los equipos, la que permitió dar mucha continuidad a todos los procesos en curso.

El ejecutivo dijo estar consciente de las nuevas necesidades que esta modalidad provoca y destacó que como empresa están empujando cambios que incluso se adelantan a la legislación vigente.

En tal sentido, hace algunos días VTR anunció un nuevo modelo flexible de trabajo donde los colaboradores, según el área en que se desempeñan, pueden optar por contratos híbridos en los cuales decidir, en común acuerdo con sus equipos, dónde quieren ejecutar sus funciones, entre otros aspectos muy innovadores. En esa línea, hace algunos meses decidieron entregar ocho semanas de postnatal a los padres para que puedan disfrutar tiempo de calidad con sus familias.

"Todas estas medidas han demostrado tener un impacto muy positivo en VTR porque dan cuenta de una flexibilidad que permite adaptar el trabajo a la vida sin afectar productividad o compromiso con nuestros clientes", finalizó Ponce.

Irene Schlechter, gerente de capital humano de Deloitte

"La pandemia trajo cambios que requieren de liderazgo y resiliencia"

La transformación que han tenido las empresas durante el último tiempo se viene gestando desde incluso antes del estallido social, observó Irene Schlechter, gerente de Capital Humano de Deloitte, añadiendo que esto, "sin duda, se aceleró con la pandemia".

Se ha configurado un contexto que ha traído desafíos y cambios a las organizaciones, los que a su juicio, requieren de liderazgo y resiliencia de los ejecutivos a cargo para mantener cohesionados a sus equipos a través de un formato digital, agregando que "el líder hoy tiene una mayor exigencia y debe ser capaz no solamente de confiar, delegar y ser claro en lo que quiere lograr, sino que también debe tener la empatía suficiente para ver las necesidades que tiene cada integrante de su equipo".

Pese a los desafíos y a todo el impacto personal, social y organizacional que trajo la pandemia, Schlechter sostuvo que también abrió la posibilidad de repensar cómo queremos vivir y trabajar, acotando que, en ese sentido, muchas personas que viven en otras regiones hoy puedan teletrabajar desde sus hogares hacia Santiago.

En su intervención, la ejecutiva sostuvo que la coyuntura impuso una exigencia a las empresas: la de satisfacer -de alguna forma- las demandas que exige la comunidad en donde están insertas, especialmente en aspectos relativos a "impacto medioambiental, regulaciones y vida familiar. Hoy no basta con que las organizaciones empujen la maximización del valor de los accionistas".

Y aunque toda la industria se ha transformado, un sector que se destacó durante este tiempo, según Schlechter, fue el minero, puesto que las compañías de esa industria "han reimaginado la minería y se han atrevido a probar cosas nuevas, como la incorporación de Centros Integrados de Operaciones, que pueden operar una mina desde una oficina en Santiago".