Conversaciones de futuro

El periodista lleva más de 20 años trabajando en distintas estaciones radiales y desde el año pasado es el director de contenidos de Emisor Podcasting, plataforma de podcasts y radio on demand que forma parte del grupo 13 Radios. Fortuño recomienda algunos productos sonoros que escapan de la frecuencia fm.

Crimen. Me disculpo por empezar con una recomendación puertas adentro, pero vale la pena escuchar Crimen, podcast policial que acabamos de lanzar en Emisor Podcasting. Es una serie que aborda casos delictuales de alta connotación desde la criminalística. La narración de Marcial Tagle gira en torno a las experiencias del ex subdirector nacional de la PDI, Fernando Ilabaca, quien habla de su trabajo con una humildad entrañable alejada de cualquier cliché detectivesco. La primera temporada es sobre Roberto Martínez Vásquez, “El Tila”. Crimen es una idea original de Marco Silva a través de su productora Relato. La música es de Pedropiedra. emisorpodcasting.com

Gladys Palmera Me gusta mucho gladyspalmera.com, sitio musical catalán que tiene señales de radio on-line, podcasts, playlists y blogs. Se centran en sonidos contemporáneos preferentemente fuera de la órbita anglosajona, lo que permite ampliar el radar con cierto exotismo que la mayoría de las veces resulta seductor. Resalta la estética y el imaginario del esplendor tropical de los años cincuenta, en una mezcla elegante de juerga orquestal de salón para la cual uno lamenta a veces haber nacido demasiado tarde. Tienen una sección realmente alucinante de viejos discos orquestados latinos. El verdadero mambo.

Modern Love. Escucho cada tanto un clásico del podcast, uno de los casos que estudiamos todos los que hemos entrado a esta industria. Es Modern Love, producido y publicado por The New York Times. La versión podcast es en inglés, pero hay una traducción escrita al castellano. Modern Love nació como una sección del periódico con historias de amor enviadas por los lectores. No sólo dio origen a uno de los podcasts más populares de Estados Unidos, sino también a una serie audiovisual que hoy está en Amazon Prime Video. Las historias de amor no son tan espectaculares, la gracia es la perspectiva personal que les dan los pequeños relatos o ensayos. Tiene un mínimo de música y nada de efectos, por lo que, si te engancha, es desde lo esencial: la voz y la historia. Modern Love Podcast.

DFMAS DESTACA

Super45: territorio independiente

Luego de más de dos décadas funcionando como plataforma digital y programa de radio, hace algunas semanas super45.fm es una radio online. “Creada por porfiados amantes de la música. Nuestra línea editorial es amplia en estilos y épocas, donde caben por igual el revisionismo sesentero a la experimentación electrónica contemporánea. Super45.fm programa música en contra del algoritmo. Este, antes que cualquier cosa, es un proyecto colectivo, experimental y sin fines de lucro”, declara el sitio donde suena una programación hecha con pinzas por Cristián Araya, Rodrigo Ferrari y Claudio Ruiz.