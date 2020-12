DF MAS

El impulso hacia una “tercera edad digital”

Cada año son más los adultos mayores involucrados con la tecnología, pero aún existe un porcentaje importante que no tiene acceso o no cuenta con las herramientas necesarias para una sociedad cada vez más digitalizada. Hoy, es clave que los diferentes actores generen instancias para que este segmento no quede excluido de la transformación digital.

