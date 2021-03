BetterUP, la apuesta laboral saludable del príncipe Harry

Glocal

La empresa saltó a los titulares tras contratar al príncipe Harry como su nuevo Jefe de Impacto. El cargo es solo una muestra más de la nueva cultura empresarial made in Silicon Valley.

Los tabloides británicos no tuvieron piedad con el príncipe Harry. Lo acusaron de abusar de su "privilegio", como hombre blanco y de la realeza, para aterrizar en un trabajo diseñado especialmente para él en la startup BetterUp. Hay que reconocer que es difícil entender su nuevo cargo: "Jefe de Impacto". Un cargo ejecutivo por el que, según el periódico Express, ganará un sueldo de "seis ceros" (en dólares).

Fuera de Silicon Valley, de California, y de la generación millennial, es un cargo difícil de entender. "Su objetivo es asegurar que estamos haciendo lo posible para lograr nuestra misión en una escala cada vez más grande para impactar en las vidas de más personas", explicó a la cadena británica Sky News, Alexi Robichaux , CEO y uno de los fundadores de BetterUp.

Lo que le ayudó al Duque de Sussex ganarse el puesto en el unicornio de Silicon Valley es su experiencia con problemas de salud mental, que ha discutido abiertamente (sin dar muchos detalles). De hecho, Robichaux agregó que Harry también ayudará a "crear algunos contenidos nuevos para nuestros usuarios relacionados con la fortaleza mental y la aptitud mental".

Por el rendimiento laboral

Pero, aunque haga énfasis en el aspecto de salud mental, BetterUp está orientada a mejorar el rendimiento laboral, bajo el concepto de que para ello es necesario que la persona sea saludable. La startup, fundada en 2013, ofrece un servicio personalizado y móvil de coaching.

El cuestionario inicial de la aplicación contiene 157 preguntas, que abarcan desde temas laborales (relación con colegas y supervisores) hasta temas de salud personal (elección de alimentos saludables y horas de ejercicio físico). Muchas se alinean perfectamente con el ideario millennial: "Mi trabajo tiene un propósito importante", "me siento valorado en mi organización", "me siento visto, escuchado y valorado", "mi organización me ofrece un sentido de pertenencia".

La promesa es que una vez terminado, y gracias al uso de Inteligencia Artificial, el usuario podrá tener no solo una descripción de su perfil, de sus fortalezas y no de sus debilidades, sino de las áreas "en las que debe trabajar". El siguiente paso es escoger a un coach.

Los algoritmos desarrollados por BetterUp prometen escoger entre su red de 2.000 profesionales a los que se ajusten mejor al perfil e intereses del usuario. Tal como una aplicación de citas, se puede ver los perfiles de diferentes profesionales, escoger uno, y si después de una o dos sesiones no es un buen "match", pues cambiar por otro.



Alexi Robichaux, CEO de BetterUP.

Mentalmente sanos

BetterUp es creación de Robichaux junto a su socio Eduardo Medina, ambos graduados de la Universidad de California del Sur. En una reciente entrevista, Robichaux afirmó que la inspiración ocurrió durante unas vacaciones: "Gasté buena parte del inicio de mi carrera buscando ser un ejecutivo de Silicon Valley, tratando de ser este joven exitoso y atractivo, y eso estaba totalmente desconectado con lo que en realidad me interesaba y lo que realmente quería ser".

Para Medina, la motivación llegó tras un severo "burnout" a los 26 años. En un foro sobre diversidad en la industria tech. Medina relató cómo por ser hijo de migrantes peruanos y "de color" debía trabajar más que los demás para tener éxito.

Ambos hacen referencia a la necesidad de que las empresas tengan una mirada holística de sus trabajadores. "Si mi gente está sana, mentalmente en forma, serán más creativos y comprometidos. Seremos más eficaces y productivos", explicó Robichaux a Yahoo! Finance a inicios de mes.

Un propósito superior

BetterUp tiene al menos una decena de competidores, la mayoría fundados también en los últimos ocho años. Esto responde a una creciente demanda, que ha llevado al mercado de coaching empresarial a unos US$ 12 mil millones solo en EEUU, según cálculos de la empresa de investigación IBIS World.

La Encuesta Global Millennial 2020 de Deloitte revela que esta generación muestra una mayor disposición a estar cinco o más años en una empresa. Un resultado que relacionan al mayor porcentaje que dice que sus empleadores están atendiendo a sus prioridades: desde la lucha contra el cambio climático, un mayor impacto positivo en la comunidad, y apoyo a su desarrollo personal.

Es más, Deloitte destaca que dos tercios de los casi 14.000 millennials consultados, algunos de ellos también en Chile, se siente satisfecho porque sus empleadores los apoyan con programas permanentes de desarrollo personal, capacitación y mentoría.

Como Robichaux explica en sus entrevistas, la capacitación no basta. "Dado que paso la mayor parte de mi tiempo en el trabajo, ahora vinculo el trabajo con la generación de un propósito superior y un sentido de realización humana... ", afirma.

Las empresas están tomando nota. También en Latinoamérica. El último estudio mundial de Mercer sobre tendencias laborales, publicado en febrero, muestra entre las prioridades de las empresas la inversión en la salud y desarrollo personal de sus empleados.

No hay estudios que permitan comprobar la efectividad del coaching que ofrece BetterUP, aparte de sus propias cifras. Pero al Duque de Sussex, quien dijo ser usuario de la plataforma, el trabajo con su coach le ayudó a aterrizar en un cargo ejecutivo en Silicon Valley. Habrá que tomar nota.

Las cifras entregadas por BetterUp afirman que un 90% de los usuarios reporta una reducción en sus niveles de estrés, un 181% de mejora en la concentración y un aumento de 222% en la agilidad de los equipos en la empresa. Trabajan con más de 300 empresas, incluyendo la cadena Hilton, Facebook y la NASA.

Parece ser un negocio atractivo también para los fondos de capital de riesgo. El 25 de febrero, BetterUp cerró una ronda D de financiamiento por US$ 125 millones, que elevó su valoración a US$ 1.700 millones. La ronda fue liderada por Iconiq Growth, el brazo de inversión en tecnología de Iconiq Capital, la administradora de fondos de Mark Zuckerberg y otros millonarios de Silicon Valley.