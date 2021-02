Nadie escoge acciones como Cathie Wood.

Declarada por Bloomberg como la mejor inversionista activa de 2020, la fundadora de Ark Invest está cambiando a la industria financiera a través de sus ETF. Cansada de la proliferación de ETF pasivos, que replicaban el rendimiento de otros índices, Wood decidió fundar ARK Investment en 2014.

Sus decisiones de inversión iniciales fueron muy criticadas, pero hoy su firma administra US$ 50.000 millones en activos, y asegura que duplicará su rendimiento en los próximos cinco años. Los inversionistas retail que la siguen la llaman "Árbol de Dinero".

¿Por qué? Su fondo insignia ARK Innovación (ARKK) ha rentado 675% desde su lanzamiento en 2015, y según datos de Bloomberg, tiene el mejor rendimiento entre los 584 fondos más grandes del mundo. El año pasado ARKK y otros cuatro ETF de Wood más que duplicaron su rendimiento.

Catherine D. Wood, madre de tres hijos y profesa cristiana, ha ganado recientemente estatus de "rockstar" en el mundo financiero, alimentado por la nueva generación de inversionistas retail. Sí, los mismos que se organizan en Reddit y sacan sus ideas de inversión de las redes sociales. Sus fans incluso han sacado una línea de poleras y polerones, con los logos de sus cinco ETF; y cada vez que salen a la venta se agotan en minutos.

Pero, con 65 años, Wood no es nueva en los mercados. Esta graduada de la Universidad de Southern California comenzó su carrera a inicios de los años '80, en Capital Group y luego en Jennison Associates, donde se quedó 18 años. Fue ahí donde desarrolló su instinto para identificar activos que, aunque poco atractivos a la vista, tenían potencial a futuro. "No podía cubrir algo que estaba cubriendo otra persona en la empresa, así que tenía que esperar a que aparecieran nuevas ideas, ideas que nadie quería. Suelo decir que yo era como un perrito debajo de la mesa buscando huesos", ha dicho.

