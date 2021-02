Crónica de un día en el foro de Reddit que remece a Wall Street

Glocal

Teorías conspirativas, ideas de inversión, aplausos para sus héroes, todo en medio de una lluvia constante de memes. Así es vivir dentro del chat que ha sacudido a Wall Street.

Primer paso: abrir mi browser y revisar el valor de GameStop, $GME. Es jueves y la acción está en US$92,4 con tendencia al alza. No sé por qué, pero respiro aliviada. No tengo inversiones en esta acción, pero he seguido desde el primer día la locura en torno a la cadena de videojuegos; cuando llegó a US$76 (25 de enero) y a los titulares de la prensa especializada; luego, cuando saltó a más de US$400 (27 de enero) y se comenzó a hablar de la "revolución de los redittors". Cuando Robinhood, la plataforma preferida por muchos inversionistas novatos, frenó la compra de la acción. Cuando Janet Yellen, secretaria del Tesoro, anunció que reuniría a los reguladores.

Parte de mi trabajo se convirtió en revisar el vaivén de $GME y recordé que sí, que yo también estoy en el foro de Reddit \WallStreetBets. Me uní en septiembre, cuando éste comenzaba a ser noticia entre periodistas especializados. Los miembros eran menos de medio millón. Hoy son 8,5 millones.

No soy muy activa. Es difícil. El espíritu es el de una gran comunidad de "Bros". Imagino que es como estar en el living de una de esas casas de fraternidades universitarias de las películas ochenteras. Me recuerdan a mis primos y sus amigos cuando eran adolescentes. El mismo tono de bromas y palabrotas. Pero el inversionista Mark Cuban los avala. Elon Musk los aplaude. Quizás pueda aprender algo.

Ayer no fue un buen día. Aunque por un momento parecía que $GME retomaría el rally al superar de nuevo los US$100, finalmente terminó el día más cerca de los US$90. Suficiente para convencer a más de alguien de vender sus posiciones, en una acción que comenzó el año en US$17.

Pero no. El primer post del día es un poster en referencia a El regreso del Jedi, pero en lugar de Luke Skywalker aparece u/DeepF*ckingValue. Su nombre real es Keith Gill, un bróker registrado de 34 años, quien también postea como "Roaring Kitty" en YouTube y Twitter, y fue el primero en invertir en grande en GameStop. Actualmente es quien posee más acciones de la tienda de videojuegos, con un valor por sobre los US$8 millones, tras multiplicar en más de 1.000% su inversión inicial. Hoy Gill es "individuo de interés" de los reguladores, señalado como el incitador del rally que ha atraído a miles de inversionistas novatos, posiblemente a sufrir millonarias pérdidas. Pero Gill es el héroe principal del foro. Sobre todo, porque hasta ayer no había vendido ni una sola acción.

"Hold the line" es el llamado hoy. No vender las acciones. Es difícil. La acción -¿o la revolución?- parece haber perdido momentum. Pero u/Bryan2theB nos recuerda: "GME ya no es solo una acción. Olvídate del dinero. Este es el precio que pagamos por un cambio".

A esta altura el resumen de la película (que preparan Netflix y MGM) es más o menos este: un grupo de inversionistas, muchos novatos, inspirados (¿liderados?) por Gill, quien tiene argumentos técnicos para creer que GME tiene más valor como empresa, deciden comprar masivamente acciones del retailer de videojuegos. Se han dado cuenta, gracias a Michael Burry, accionista de GME y famoso por la película The Big Short, que el fondo de cobertura Melvin Capital tiene invertidos millones en apostar que GME valdrá menos. Al comprar masivamente, la acción se dispara y llega a sobrepasar los US$400. Quienes compraron con Gill desde el inicio, de repente, son millonarios. Melvin Capital pierde un 53% en enero.

Pero el establishment los cuestiona, los acusa de populistas por llamar a invertir con el único argumento de castigar y ocasionar pérdidas a otro actor del mercado. Robinhood, que tiene entre sus inversionistas al hedge fund Citadel, también inversionista en Melvin Capital, suspende la compra de acciones de GME y deja solo abierta la opción de venta. Otras plataformas de trading hacen lo mismo. La acción comienza a desplomarse.

Ahora la guerra es personal. "El plan no ha cambiado. ¡¡¡Compramos y mantenemos (GME) con nuestras manos de diamante y llegaremos juntos a la **** luna!!!", grita u/ScantmanSpecial. Al menos me alerta que no es un experto y que su post no es una sugerencia de inversión. Gracias por la advertencia.

La sesión ha comenzado y no pinta bien. La acción cae pronto bajo los US$90. "¡Cálmense ***** Lo que sea que pase, no vendan!", grita después u/Independent_level_53.

Son las 10.15 y GME cae a US$83, los posts se multiplican. Cada mensaje recibe 500, 700 comentarios. Más y más voces llaman a la calma y a no crucificar a quienes vendan y traten de evitar mayores pérdidas. Es más, para quienes compraron cuando el papel valía entre US$17 y US$20 todavía será un buen negocio.

GME baja a US$75 y la sensación de pánico es palpable. Abundan también las teorías conspirativas. Que el foro está infiltrado por traders de hedgies (hedge funds), practicantes y funcionarios de la SEC y la Fed, y (¡ahem!) periodistas. Ellos (no, los periodistas, obvio) serían los que están moviendo el sentimiento del foro hacia el pesimismo.

"Vendí todo. Y UTILICÉ ESE DINERO PARA COMPRAR MÁS *** GME. He perdido 3.000 euros hasta ahora, que es mucho para un estudiante universitario rumano como yo. No se rindan. Los hedgies se están desesperando, pero nosotros seguimos luchando", postea u/nasuretu.

Entre competencia y camaradería, u/WallStstanker le dice que "tranquilo, no está solo... y hey, él ha perdido US$54.000".

Es como estar en mundos paralelos. Una pantalla me muestra cómo GME va en caída libre y ya está en US$63, en la otra un nuevo post me dice que "la moral en el foro ha regresado". Una razón puede ser el tuit de Elon Musk. "Destructor de posiciones cortas". Eso es todo. Por alguna razón, u/Medium-Mano cree que el CEO de Tesla está anunciando que se unirá al juego y comprará acciones, porque "él también odia a los hedgies y a la SEC". Hora del meme favorito. Una foto de los espartanos de la película 300. Porque algunos en el foro... muchos... no sabemos cuántos, se unieron a esta fiesta cuando la acción estaba en US$347.

Uno de ellos es u/itsverynicehere quien dice ser también un estudiante. Compró 33 acciones cuando estaban en US$300. "No voy a vender", afirma desafiante. Lo celebran enseguida.

El meme con los espartanos ya lleva 5.782 comentarios, en la mayoría dándose palmaditas en la espalda. "Apes (simios), juntos somos fuertes".

El tono es el mismo, comentario tras comentario. Cualquier voz en contra de esa narrativa es acallada rápidamente. u/Malediven se atreve y postea un meme de una oficina a cargo de simios. u/gemsdiaries critica que la locura por GME ha convertido WallStreetBets justamente en eso. Enseguida surgen acusaciones de ser un infiltrado de los hedgies (¿Ven? A nadie se le ocurre que pueda ser mujer).

Pero sí hay un cambio de tono. Ya no hay fotos de vallas publicitarias compradas por "redditors" en diversas ciudades promocionando GME. Ya nadie sube pantallazos con actualizaciones del avance de su inversión del día. Incluso es imposible encontrar el post que hace un par de días, cuando la acción ya había comenzado a hundirse, llamó a "hipotecar la casa y no perderse estos tendies (dinero)", con la teoría de que el precio repuntaría.

Al cierre del mercado, la acción de GME vale US$53,50. En un día perdió 42,11%.

Hay una pausa en el foro. No dura mucho. u/Buck_tardwater: "Oigan, estoy preocupado. Usé la tarjeta de crédito de mi mamá y saqué un adelanto en efectivo de US$10.000 para comprar cuando (la acción) estaba en US$392. ¿Cuándo va a repuntar?". La pregunta es ignorada.

Sí, hay un cierto tono de derrota. Pero no es mayoritario. Se habla de una guerra "entre los hedge funds y los simios". Hay la teoría de que la SEC está respaldando a los primeros. Dan la batalla de hoy por perdida, pero confían en ganar la guerra.

A esta altura entiendo a quienes, por razones técnicas, llaman a no vender y a pensar en el papel como una inversión de largo plazo. No puedo creer, sin embargo, los comentarios que se multiplican hacia el final del día anunciando que comprarán más acciones.

"Si no fuera por vosotros no podría sentirme tan empoderado en un mundo que tiende a hacerme sentir impotente", declara u/dtownwbg, quien se prepara para comprar mañana a primera hora más acciones de GME. Otro será u/johnclarkmartin: "¡A la m*****! He sido un espectador. Pero voy a comprar solo para unirme a ustedes, ****. La historia que le contaré a mis nietos valdrá la pena la pérdida".

Quizás quiera estar en la película. Quizás quiera estar en La Red Antisocial, libro que escribirá sobre toda esta saga Ben Mezrich. Quizás solo quiera sentirse parte de algo grande.

En todo caso, los reguladores tienen trabajo para rato.

GLOSARIO

Apes: Simios. Miembros de WallStreetBets que actualmente compran acciones y están en el juego. Se llaman entre ellos también "retards" o "autists".

Ark: Nave nodriza de ETFs futuristas, favoritos entre los apes.

Chamath Palihapitiya: CEO y fundador de Capital Social. Defensor de los apes o mods. Compró acciones de GME pero las vendió cuando llegaron a su peak. Ganó más de US$300 mil en un día con la jugada.

Diamond Hands: Tener "manos de diamante". Ser capaz de mantener las acciones compradas, aunque su valor caiga, hasta lograr el objetivo final. Lo contrario a "paper hands".

Paper Hands: Tener "manos de papel", vender apenas el precio de la acción cae porque no se puede tolerar el riesgo.

Elon: También "Papa Elon". Héroe e ídolo soberano de los apes. Apoya con tuits y memes. Hasta ahora no ha comprado acciones ni de GME ni AMC.

Hold the line!: Mantener, no vender.

Mark Cuban: Inversionista, 8 millones de seguidores en Twitter. Ape honorario. Hasta ahora no ha comprado acciones ni de GME ni AMC.

To the moon!: "¡A la luna!", que es donde quieren llevar el precio de GME y otras acciones. Usualmente acompañado de un emoticón de un cohete.

Stonk: Cualquier acción de moda en WallStreetBets. Término creado por Elon Musk en un tuit. También "meme stocks".

Tendies: Viene de "chicken tenders" o "muslitos de pollo". Se usa en lugar de ganancia o dinero.

YOLO: Lema del foro. Por "You only live once". "Solo se vive una vez". Se usa para justificar inversiones a todas luces volátiles y riesgosas, o sin fundamento técnico.