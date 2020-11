El chileno que midió el impacto de la campaña de Trump en los contagios de Covid

“Las comunidades en las que se llevaron a cabo los mítines de Trump pagaron un alto precio en términos de enfermedad y muerte (....) Llegamos a la conclusión de que estos dieciocho mítines finalmente resultaron en más de 30.000 casos confirmados de COVID-19”.

Esa es la conclusión a la que llegó un paper del departamento de Economía de la Universidad de Stanford. El intrincado análisis estadístico de actos de campaña de Trump, y firmado por el reconocido profesor Doug Bernheim, apuntó a que aplicando las tasas de muerte posteriores al evento específicas del condado, “llegamos a la conclusión de que las manifestaciones probablemente provocaron más de 700 muertes, no necesariamente entre los asistentes”.

Aunque el primer paper apareció en una publicación académica este lunes, rápidamente se hizo viral: lo citó el New York Times, CNBC, Politico. com. Y más tarde sería el propio Joe Biden en su tuiter personal el que lo compartiría y hasta Barack Obama lo mencionó en un acto de campaña.

