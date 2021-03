Latinoamérica… London is calling

Glocal

Armados con un poderoso centro financiero, y ahora también de FinTech y finanzas verdes, Londres sale a la búsqueda de socios en una región hasta ahora más bien relegada para Reino Unido. ¿Uno de los primeros destinos? Chile.

El entusiasmo de William Russell es contagioso. Aunque la cuarentena lo mantiene alejado de su oficina y el distrito financiero parece una ciudad fantasma, asegura que no hay otro lugar como la capital inglesa. Él es el Lord Mayor de la City of London.

El distrito financiero tiene su propio gobierno, en forma de una corporación, y este exbanquero de Merrill Lynch es su alcalde por segundo año consecutivo. "Yo soy un remainer (a favor de la permanencia en Reino Unido), pero no un remoaner (llorón)", dice en un juego de palabras, para explicar que, aunque votó en contra del Brexit, reconoce que ahora RU tiene nuevas oportunidades por conquistar.

Eso explica su campaña en busca de nuevos socios. De forma virtual, Russell visitó esta semana Chile, donde se reunió con el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, y líderes del sector financiero local. ¿Su oferta? Una mayor cooperación en FinTech y finanzas verdes. Estos son precisamente los ejes del plan de recuperación económica que la City ha diseñado.

Hub fintech

En enero, Ámsterdam le quitó la corona como principal plaza para transar acciones europeas; y según la estimación más reciente de EY, unos 7.600 empleos de la industria financiera se han mudado a Dublín, Fráncfort, Ámsterdam o París.

Pero Russell le resta importancia, también al hecho de que lo más probable es que Londres y Bruselas no logren un acuerdo para la equivalencia financiera, que permita a los bancos y fondos operar por igual en el mercado europeo como en el británico, sin importar dónde tengan su sede. "Una de las claves de Londres es su gran oferta de talento global.

Creo que un 42% de la gente involucrada en la industria de FinTech es de fuera de Reino Unido. Hay un ecosistema muy dinámico. Tenemos seguridad jurídica, estudios de abogados, aseguradoras. Somos el centro de la industria de seguros, somos centro de FinTech, y somos centro de finanzas verdes", insiste Russell.

En efecto, Reino Unido aloja a más de 1.600 FinTech, que aportan más de US$ 15 mil millones a la economía británica cada año. También se ha convertido en un exitoso caso mundial de la implementación de open banking, con más de dos millones de personas y la mitad de las pequeñas empresas ya usando estas herramientas.

Recientemente se publicó el plan para convertir a la City en hub mundial de la industria FinTech, que incluye la creación de visas especiales para atraer talento internacional, cambios regulatorios para facilitar las salidas a bolsa de empresas tecnológicas, y más fondos para una aceleradora de startups.

América Latina en el mapa

Además de este plan, Russell también ofreció a sus contrapartes en Chile acceso a la estrategia para el impulso de las finanzas verdes, de las cuales Londres quiere confirmarse como centro mundial. Parte de la estrategia incluye la creación de un centro de investigación que ofrecerá datos y análisis a instituciones y servicios financieros para respaldar y facilitar sus decisiones de inversión sostenible.

"Sin el sector financiero no lograremos los objetivos climáticos", sentencia Russell, un convencido de que las finanzas verdes serán en un futuro no una opción, sino el estándar de la industria financiera. Pero el esfuerzo de Russell o de la City por acercarse a Chile no es aislado.

No solo Russell también estuvo de viaje virtual por Brasil casi en simultáneo, sino que su agenda se alinea con los esfuerzos del gobierno británico por reencontrarse con una región que fuera un socio comercial clave en el siglo XIX. Pero hoy solo un 1,5% de las exportaciones británicas tienen mercado en Latinoamérica.

"Definitivamente, no hacemos suficientes negocios con Latinoamérica", reconoce Russell. Pero esto, aclara, está por cambiar. Con la promesa de recuperar el esplendor de Reino Unido como centro del comercio mundial, el gobierno de Boris Johnson se ha abocado a cambiar rápidamente esa tendencia. Chile fue uno de los primeros países, si no el primero, en ratificar su acuerdo comercial con Reino Unido tras el Brexit.

Hace pocas semanas, Jonathan Knott asumió como Comisionado Comercial para Latinoamérica, y casi al mismo tiempo comenzó las negociaciones con México para un Tratado de Libre Comercio. Días antes, a inicios de febrero, el parlamento británico dedicó una sesión especial a debatir un informe sobre la importancia de fortalecer la relación del país con la Alianza del Pacífico.

En ese debate quedó claro que Reino Unido ve en el bloque que forman México, Colombia, Perú y Chile una base de intereses comunes, incluyendo la lucha contra el cambio climático y el interés por impulsar los servicios financieros, además de un punto de partida en su aventura hacia Asia en el Pacífico.

Russell destaca, además, la decisión del gobierno británico de pedir la admisión al Acuerdo General y Progresivo de Asociación Transpacífico, CPTPP, o más conocido como el TPP11. Una medida con la que buscan ampliar el mercado para su poderosa industria de servicios financieros. G7 y COP 26 En junio, Reino Unido asumirá la presidencia del G7.

En noviembre, será la sede de la COP26, tomando la posta de Chile en la organización de la cumbre. "Esta será la cumbre de las cero emisiones", anuncia Russell y agrega que la lucha contra el cambio climático es "la oportunidad del siglo" para las empresas, para los inversionistas, para crear miles de empleos y ganancias; y Londres está listo para los socios que se le quieran sumar.