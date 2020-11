Nueva tendencia en las redes sociales: influencers que no son humanos

Miquela Sousa tiene 19 años y, a través de Instagram y TikTok, ha modelado para Chanel, Givenchy, Alexander Wang, Jimmy Choo y Amazon Fashion. La modelo brasileña-española ama una galería de arte lo mismo que una buena hamburguesa, con las que se fotografía con frecuencia.

Pero no todo es moda y comida rápida en su mundo. Miquela se unió al movimiento Black Lives Matter, fue a votar en EEUU, sufrió el conteo de votos y celebró el triunfo de Joe Biden.

Esta joven, residente de Los Ángeles, California, tiene 2,8 millones de seguidores en Instagram, fue una de las protagonistas del Lollapalooza online que se celebró en julio, y su último sencillo Speak Up ha sido visto 5,5 millones de veces en YouTube. En sus perfiles en redes sociales, se ha definido como "músico, innovadora, y visionaria de la moda".

Hay un pequeño detalle. Miquela Sousa no existe. No. Error, sí existe. Pero no tiene un cuerpo que la haga vulnerable al Covid-19 como sus colegas humanas, lo que la convirtió en la modelo favorita de las marcas de lujo durante la cuarentena. Eso explica que este año haya facturado para sus creadores, la agencia Brud, casi US$12 millones, según estimaciones de la agencia de marketing online OnBuy.

Bienvenidos al mundo de los influencers virtuales. Business Insider Intelligence proyecta que la inversión en publicidad con influencers casi se duplicará hasta los US$15 mil millones en 2022; y una parte creciente de ese presupuesto será destinado a personajes virtuales.

"Es más barato trabajar con ellos que con los humanos a largo plazo, pueden aparecer en varios lugares a la vez, los puedes controlar en un 100%, y, nunca envejecen o mueren", explica Christopher Travers, fundador de VirtualHumans.org, una comunidad que sigue los pasos de estos nuevos seres. Para seguir la línea de la industria, el propio Travers opta por una entrevista por correo electrónico, y en el perfil de su cuenta en lugar de una fotografía usa un avatar.

Admito que este este artículo sería muy diferente si tuviera 15-18 años, y fuera nativa digital. Porque para alguien de la generación de Pac-Man, que en su niñez lo más cercano a realidad virtual fue Super Mario Bross, la capacidad de engagement con estos seres virtuales es difícil de entender.

Pero Travers explica que, precisamente, esa es otra ventaja de preferir un avatar a un modelo humano: el alto nivel de respuesta de la audiencia. Un estudio realizado por HypeAuditor a las cuentas de los 88 influencers virtuales más activos reveló que su tasa de interacción con la audiencia es tres veces mayor que las de sus homólogos humanos. "Las generaciones más jóvenes tienen un interés único en los influenciadores virtuales, y se relacionan con ellos de maneras nuevas y sorprendentes", agrega Travers.

"Su chica ideal por fin tiene el auto de sus sueños", dice Miqela en su último post, sentada en el modelo eléctrico de Mini, su última colaboración. En cuestión de horas, el post recibió 42.066 likes y más de 400 comentarios. La mayoría corazones, menciones a lo hermosa que es, otros preguntando si le gustaría ser humana, y otros como @lucywilli78 pidiéndole ir a pasear con ella y diciendo cuánto la ama.

La historia se repite en los perfiles de otros influencers virtuales, como en el de la también modelo Shudu. Especialmente por su parecido con humanos. Pero también hay "OMG te amo" "OMG eres mi ídolo/a" en perfiles en que los personajes son claramente seres digitales, algunos como Seraphine (que también es cantante) son sacados directamente de videojuegos.

Otros como Janky son muñecos. También hay personajes con rasgos o elementos animales.

Pero sin duda son los "más humanos" los más exitosos o los que generan más nivel de interacción. Miquela tiene hermanos Bermuda y Blawko, también creados por Brud. En Japón, los hermanos Imma y PlasticBoy fueron rostros de la Semana de la Moda de Tokyo y Shiseido.

Parte importante de su éxito, es que detrás de ellos hay toda una narrativa sobre cómo fueron creados y las relaciones entre ellos.

Happy #ReturnYourBallotDay! If you're voting by mail, make sure to complete your ballot and send it out or drop it off TODAY. Make sure your voice is heard! pic.twitter.com/29mLlwtyd6