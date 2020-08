Pontegadea: el imperio inmobiliario de Amancio Ortega

Glocal

El fundador de Zara creó la firma en 2001 para invertir sus dividendos de Inditex. La orden era comprar propiedades estratégicas en todo el mundo por 2 mil millones de euros al año. Hoy es dueño de la sede de Amazon y Facebook en Seattle y el principal propietario de Oxford Street. El valor de Pontegadea se calcula en 15,2 mil millones de euros.

Amancio Ortega, fundador del gigante textil Inditex, nunca ha dado una entrevista en sus 84 años. No lo hizo cuando abrió su primera tienda de vestidos y batas de dormir en 1963; ni cuando creó el holding en 1985. Tampoco cuando llevó a Zara fuera del continente europeo cuatro años después, ni menos cuando la compañía se abrió a la bolsa en 2001. Fiel a su estilo bajo perfil encargó ese mismo año a sus asesores más cercanos crear una firma inmobiliaria para invertir su fortuna.

En ese entonces se trataba de unos 50 millones de euros. Hoy Pontegadea invierte cerca de 2 mil millones de euros al año según reconoció su director ejecutivo Roberto Cibeira al Financial Times. “Es lo que obtenemos de nuestras inversiones inmobiliarias y otras, más el dividendo de Inditex”, explicó. Ortega no es solo el rey del retail español, sino también el mayor operador inmobiliario de ese país.

El dueño de Oxford Street

La ubicación es todo. Y eso Ortega lo sabe, por las más de 7 mil tiendas que tiene en más de 200 mercados. Por eso, solo compra edificios de primer nivel en las mejores ubicaciones de las principales capitales de los países de la OCDE. La condición es que estos estén ocupados, y no por cualquiera: Ortega es el mayor propietario de espacios en la exclusiva Oxford Street de Londres y es dueño de los cuarteles generales de Amazon y Facebook en Seattle. Además tiene seis tiendas insignia de Apple y varios locales Primark. En su cartera está la emblemática Torre Cepsa en Madrid y diversas propiedades en las transitadas avenidas de La Castellana en esa ciudad, la Via del Corso en Roma y los Campos Elíseos en París. El año pasado la firma pagó 700 millones de euros por The Post Building que alberga la sede de la consultora McKensey en Reino Unido.

En la entrevista con el FT, Cibeiros reconoció que Pontegadea solo compra, y nunca, o casi nunca, vende.

En total, el valor de su imperio inmobiliario supera los 15 mil millones de euros. Está dividido 35% en Estados Unidos, 30% en Reino Unido y 25% en España. Sin embargo, según Cibeira el foco del negocio a futuro estará en Estados Unidos, Australia, Singapur y Corea del Sur.

La firma tiene además participación minoritaria en la empresa de antenas de telefonía Telxius y en Enagás y controla el 60% de Inditex. Con todo, el patrimonio de Ortega se calcula en más de 58 mil millones de euros. Y solo por el brazo inmobiliario se estima que ganó 1.778 millones de euros en 2019.

Efecto pandemia

Si en Inditex trabajan cerca de 175 mil personas en casi cien países, la firma financiera no tiene más de 70 empleados. De esos son siete los encargados de escoger dónde invertir. El directorio está compuesto por Ortega y su mujer Flora Pérez; el vicepresidente de Inditex y Pontegadea José Arnau; Cibeira; y el secretario de la empresa, Jaime Francisco Carro.

Ellos trabajan en una oficina en la misma ciudad de Arteixo, A Coruña, donde está la matriz de Zara.

Desde Ponteadea el empresario nutre la fundación Amancio Ortega enfocada en educación: el año pasado el grupo le donó 104 millones de euros. Para hacer frente a la pandemia, este año entregó otros 63 millones de euros para la compra de material sanitario.

El impacto del coronavirus hizo que por primera vez en la historia el holding textil registrara pérdidas durante el primer trimestre de este año. En parte por eso, aunque también en la línea de profundizar las ventas por e-commerce -en Chile comenzó a operar el pasado 5 de agosto-, la firma anunció que cerrará entre 250 y 300 tiendas en España a 2021, entre ellas las de los aeropuertos de Madrid y Barcelona.

El rubro de los arriendos también se ha visto afectado. De acuerdo a un medio británico, Pontegadea fue acusada de aplicar “tácticas de bullyng” con sus arrendatarios que le han pedido reducir el valor de los arriendos. Mientras que en San Francisco el brazo de inversiones llevó a los tribunales a Gap por el no pago del arriendo de la tienda insignia de Old Navy. Según la prensa local, la firma estadoundense adeuda a Ortega 1,5 millones de euros por los arriendos de abril a julio.