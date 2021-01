Cómo es postular a la universidad después de un año sin clases presenciales

Hablemos de

Esta semana miles de personas rindieron la Prueba de Transición para la educación superior. Fueron menos que otros años, por la incertidumbre sobre 2021 y porque muchos no se sentían preparados, debido a las dificultades de la enseñanza a distancia. Hay preocupación en las universidades.

En solo horas y tras declararse el estado de alarma en Chile, el sistema educacional comenzó a adaptar todos sus programas para pasar de las clases presenciales a la formación a distancia. Y aunque casi la totalidad de los alumnos pudo continuar con sus estudios y salvar en cierta forma el año, el inesperado vuelco que la pandemia generó en la educación superior se reflejó en la baja de interesados en rendir la prueba de selección universitaria que este año se llama Prueba de Transición (PDT).

El largo cierre de los recintos educacionales ha generado múltiples dudas en los estudiantes y sus padres sobre cómo será la enseñanza superior en el futuro y cuántos de los cambios introducidos se consolidarán a medio y largo plazo.

Esta semana en todo Chile se llevó a cabo la PDT, que contó con 268 mil inscritos en medio de medidas sanitarias como el uso de mascarillas, menos personas por sala y la división de los postulantes por grupos (uno el lunes 4 y martes 5, y el otro el jueves 7 y viernes 8 de enero).

Víctor Riquelme (18) fue el lunes 4 y el martes 5 de enero a un liceo de La Cisterna a rendir la prueba. Cree que le fue bien y confiesa que como estuvo con varios de sus compañeros de curso en la sala, se sintió como si estuviera dando una prueba más. "Mi primera opción era entrar a la Escuela de Aviación de la FACH: Me dediqué 100% a eso, pero el 18 de diciembre me avisaron que no quedé por un problema médico", detalló. Debido a eso, sólo tuvo dos semanas para preparar la PDT, pero confía en que sus buenas notas y conocimientos se traducirán en los puntos que necesita.

Víctor Riquelme (18)

El 11 de febrero se publicarán los resultados, según el calendario del DEMRE, que permitirá a los estudiantes postular a las casas de estudios, que verán por segundo año consecutivo disminuir su matrícula. De acuerdo con el Servicio de Información de Educación Superior del Ministerio de Educación en 2020 la matrícula de primer año de pregrado disminuyó 8,2% respecto del año anterior, alcanzando los 305.360 estudiantes en el sistema, 27 mil menos que en 2019.

Como Riquelme, 268 mil personas se inscribieron para dar la prueba este año: casi 30 mil postulantes menos que en la última versión de 2019, donde sólo un 82% asistió a rendir la PSU según cifras del Consejo de Rectores .

La directora ejecutiva de Educación 2020, Alejandra Urrutia, comentó a DFMAS que "lo importante es ver cómo entendemos por qué se está dando esa baja y cómo apoyamos a los estudiantes". Agregó que otra preocupación tiene que ver con el impacto que ha tenido en los estudiantes este año inusual y sin clases presenciales en prácticamente todo el año.

"La cantidad de establecimientos que lograron abrir entre octubre y diciembre, según las cuentas del Ministerio de Educación, es de alrededor de 1.600 establecimientos. Tenemos un porcentaje altísimo de escuelas que no abrieron y cuyos estudiantes tuvieron solamente una semana de clases presenciales", advierte.

Para 2022

Javiera (17) también estudió en La Cisterna. Relata que durante su último año escolar sintió que "en cuarto medio no aprendí nada y muchos de mis compañeros piensan igual, sólo nos hicieron tareas para subir las notas y eso fue todo, para mantenernos constantes en el estudio".

Matías Espinoza (18) vive en El Bosque y estudió en el Liceo Industrial de Electrotecnia Ramón Barros Luco. Este año decidió no dar la PDT y quedarse a descansar en la playa. Como salió del liceo con trabajo, piensa preparar la prueba del 2022. "No me inscribí porque sabía que no la iba a dar", explica. Sus clases este año también fueron complicadas. Iba a empezar con trabajos prácticos en empresas, "arreglando máquinas y esas cosas y nos las pudimos hacer, entonces nos mandaban a hacer trabajos por Word", se queja.

Javiera (17)

Según la Segunda Encuesta Online #EstamosConectados de Educación 2020, un 44% de los alumnos que respondieron al sondeo afirmó haber aprendido "Nada" o "Un poco" en el último tiempo. Esta cifra se dispara al considerar el aprendizaje de quienes no disponen de un lugar adecuado para estudiar, llegando al 77% de las respuestas.

La directora ejecutiva de Educación 2020 agrega que la desigualdad en cuanto a conectividad es un tema preocupante y que la escuela, como espacio equitativo para los alumnos, no ha estado presente. "Los grupos socioeconómicos más altos tienen mucho más acceso a internet, tienen más dispositivos, tienen más condiciones para el aprendizaje", explica.

En el caso de no quedar en el College de Artes y Humanidades de la Universidad Católica, Javiera piensa tomarse el año y trabajar, pues tener el primer año de clases universitarias en línea no la entusiasma mucho, dice, porque le cuesta concentrarse desde la casa.

Ángela Beltrán (20) entró a Psicología en la Universidad Diego Portales el 2020, pero rendirá la prueba de Historia de la PDT para postular a Diseño en otra universidad. Sin embargo, no le motiva tener un primer año online de nuevo: "No es lo mismo ver a tu profesor y poder preguntarle en persona tus dudas o poder estudiar con tus compañeros".