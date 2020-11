¿Cómo volverán los matrimonios el 2021?

Hablemos de

A pesar de la crisis sanitaria, las invitaciones nuevamente empezaron a llegar. Si bien el rubro celebra esta reactivación, piden más respuestas de parte de las autoridades.

Camila Morales Toutin (28) y su pareja tenían todo listo para mayo de 2020: las invitaciones, el centro de eventos y la banquetera. Pero todo se interrumpió en marzo con la llegada del Covid-19. Fue así como en medio de la crisis sanitaria cambiaron los planes y reordenaron las fechas: el matrimonio civil sería en enero de 2021 y la fiesta en mayo. “Casarse en medio de la pandemia sin duda es un estrés más, pero también será algo para recordar”, confiesa.

El caso no es aislado, en 2020 los matrimonios se pararon en seco. Durante cinco meses todos los centros de eventos estuvieron desolados. Pero poco a poco algunos ya han vuelto a abrir, mientras que otros se están preparando para hacerlo.

Tamara Sepúlveda, presidenta de la Asociación Nacional de Wedding and Event Planners (Anawep), asegura que, en un año normal, un sábado de temporada alta podían existir más de 150 matrimonios en simultáneo. Hoy, apenas se llega a 20.

“Ha sido un año muy complejo. Desde marzo suspendimos el 99% de todos los matrimonios. Hemos tenido que cambiar más de 45 eventos para 2021 lo cual ha sido un proceso muy desgastante”, asegura Juan José García Huidobro, vicepresidente de la Asociación de Banqueteros y Centros de Evento de Chile (Abach) y socio ejecutivo de Casa García Huidobro.

Robert Schmitz, gerente general de CasaPiedra y miembro de la Abach, lleva más de 20 años en la industria. Afirma que las reservas han bajado casi un 90% y que las ganancias totales esperadas para este año cayeron un 80%. Eso sí, anticipa, que ya están volviendo las cotizaciones. “Esperamos que la vacuna sea el detonante de la tranquilidad”, enfatiza.

Un rubro golpeado

La paralización de los eventos ha afectado directamente a un gremio que, dice, es muy importante para la economía. Según cifras de la Abach, este rubro incluye a 70 mil trabajadores formales y 176 mil empleos honorarios al año. De hecho, según el mismo organismo, si no se producen cambios significativos a corto plazo, cerca de 9.000 PYME podrían estar en peligro.

Matrimonio al aire libre y con distancia social (Créditos: Abach)

“Hasta hoy no tenemos una regulación como la que quisiéramos. Estamos a la espera de que nos aumenten los aforos”, asegura García Huidobro, quien reconoce que gran parte de la industria se acogió a la Ley de Protección al Empleo.

Si bien a lo largo del año distintas organizaciones se han juntado con autoridades sanitarias, todavía no tienen una respuesta concreta. Existe un manual de buenas prácticas, pero la industria pide más.

“Estamos fuera del Plan Paso a Paso porque todavía no se reconoce el profesionalismo de este rubro. Somos ordenados, podemos hacer trazabilidad de los invitados, cosa que no ocurre en una casa particular. Paradójicamente se podría hacer un evento en un restorán con el 50% del aforo, sin embargo, eso no se puede hacer en un centro de eventos profesional”, critica Robert Schmitz, quien asegura que siguen esperando acciones concretas por parte del Minsal y el ministerio de Economía.

2021: baile de máscaras

Si bien en 2020 muchas de las reservaciones se anularon o pospusieron, el 2021 se asoma como el año de los matrimonios. La mayoría de las agendas de los centros de eventos, banqueteras y wedding planners ya están copadas

Es el caso de Tamara Sepúlveda: tiene todos los sábados de septiembre a diciembre de 2021 tomados. “Cuando nos empezamos a juntar hicimos una encuesta, donde encontramos que el 95% los wedding planners logró reagendar los eventos para finales de este año o para 2021. Muy pocos se cancelaron”, asegura.

Mesas con alcohol gel (Créditos: Abach)

Otra tendencia que los profesionales están notando es la realización de micro matrimonios o ceremonias boutique. “Hay novios que no quieren seguir esperando y organizaron un evento al aire libre con 50 personas, o solo familiares”, cuenta Fabiola Jara, wedding planner de Concepción.

Pero si algo está claro en el rubro es que las medidas sanitarias tienen que ser las protagonistas de la noche. En Europa recomiendan realizar ceremonias pequeñas, al aire libre, más cortas y de día.

Respecto de la mascarilla, hay opiniones divididas: algunos advierten que se debe ocupar en todo momento, mientras que otros afirman que solo se debería ocupar en la pista de baile y los baños.

Los matrimonios están regidos bajo un estricto protocolo redactado por banqueteras, centros de eventos y wedding planners. Además de la distancia social y la toma de temperatura, el rubro enfatiza en las posibilidades que tienen de trazar los casos de contagio y las innovaciones sanitarias: vasos únicos, mesa de postres con porciones individuales y alcohol gel en todo momento.

“La gente entiende bien las medidas, en la pista de baile también. Todos nos tomamos en serio esto”, concluye Juan José García Huidobro, vicepresidente de la Abach.